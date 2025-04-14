Ексведучий проросійських телеканалів Макс Назаров вийшов з-під варти під заставу

Ексведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макс Назаров. Фото: "Суспільне Новини".

Ексведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Назаров вийшов з-під варти під заставу. Це відбулося ще 20 березня цього року.

Про це інформують джерела "РБК-Україна" в Офісі генпрокурора.

Реклама

Читайте також:

Ексведучий проросійських каналів Назаров вийшов із СІЗО — деталі

Ексведучий підсанкційних телеканалів "Наш" і NewsOne Макс Назаров вийшов з-під варти під заставу у 8,5 млн гривень. За даними джерел, Назаров вийшов із СІЗО 20 березня 2025 року. Він здав закордонний паспорт в Державну міграційну службу.

Наразі ексведучий пропагандистських телеканалів зобов'язаний зʼявлятись за викликом та повідомляти про зміну місця проживання.

За даними "Суспільного", спершу сума застави була 12 мільйонів гривень. Згодом її зменшили до 8,5 мільйонів гривень.

Раніше фігуранта відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави. Назарова підозрюють у виправданні російської агресії проти України.

Нагадаємо, що 18 січня 2025 року Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри Максиму Назарову в антиукраїнській діяльності.

Зокрема, Солом’янський районний суд Києва 21 грудня 2024 року ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для Макса Назарова. Його залишили під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.