Экс-чиновники Минобороны растратили почти миллиард гривен на закупках бронежилетов

Правоохранители и задержанный экс-чиновник Минобороны. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Бывшим чиновникам Минобороны Украины объявили новые подозрения по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов. Сейчас двое из них находятся под стражей в рамках других уголовных производств.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора сообщено о новом подозрении бывшим заместителю министра обороны Украины и руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный экс-чиновник Минобороны. Фото: t.me/pgo_gov_ua

К тому же подозрение получил экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В Офисе генпрокурора рассказали, что им инкриминируется растрата имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые во время действия военного положения приобрели для нужд украинских военных 50 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям по своему качественному состоянию и характеристикам. Они не могли быть использованы в армии.

Правоохранители и задержанный экс-чиновник Минобороны. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фигуранты закупили средства индивидуальной защиты у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.

"Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинен 948 млн гривен убытков", — говорится в сообщении.

В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что с целью установления места нахождения третьего экс-чиновника по месту его жительства проведены неотложные обыски.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве. При этом он упомянул о вытеснении персонала, соблюдающего устаревшие методы работы, и о планах создания специализированных агентств для закупок вооружения и других невоенных товаров.

Также мы писали, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют обворовывание Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.