Экс-чиновники Минобороны растратили почти миллиард гривен на закупках бронежилетов
Бывшим чиновникам Минобороны Украины объявили новые подозрения по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов. Сейчас двое из них находятся под стражей в рамках других уголовных производств.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Растрата миллиарда гривен экс-чиновниками Минобороны
"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора сообщено о новом подозрении бывшим заместителю министра обороны Украины и руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны", — говорится в сообщении.
К тому же подозрение получил экс-начальник управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
В Офисе генпрокурора рассказали, что им инкриминируется растрата имущества и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые во время действия военного положения приобрели для нужд украинских военных 50 тысяч бронежилетов, которые не соответствовали установленным требованиям по своему качественному состоянию и характеристикам. Они не могли быть использованы в армии.
Фигуранты закупили средства индивидуальной защиты у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане РФ.
"Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинен 948 млн гривен убытков", — говорится в сообщении.
В настоящее время двое из подозреваемых находятся под стражей в рамках других уголовных производств. В Офисе генпрокурора подчеркнули, что с целью установления места нахождения третьего экс-чиновника по месту его жительства проведены неотложные обыски.
Напомним, министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве. При этом он упомянул о вытеснении персонала, соблюдающего устаревшие методы работы, и о планах создания специализированных агентств для закупок вооружения и других невоенных товаров.
Также мы писали, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют обворовывание Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.
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