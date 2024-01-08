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Експосадовці Міноборони розтратили майже мільярд гривень на закупівлях бронежилетів

8 січня 2024 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експосадовці Міноборони розтратили майже мільярд гривень на закупівлях бронежилетів
Правоохоронці та затриманий експосадовець Міноборони. Фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишнім посадовцям Міноборони України оголосили нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Наразі двоє з них перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора повідомлено про нову підозру колишнім заступнику міністра оборони України і керівнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці та затриманий експосадовець Міноборони. Фото: t.me/pgo_gov_ua

До того ж підозру отримав ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

В Офісі генпрокурора розповіли, що їм інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань  (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані під час дії воєнного стану придбали для потреб українських військових 50 тисяч бронежилетів, які не відповідали встановленим вимогам за своїм якісним станом та характеристиками. Вони не могли бути використані у війську.

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Правоохоронці та затриманий експосадовець Міноборони. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фігуранти закупили засоби індивідуального захисту у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ.

"Згідно висновків судових балістичної, товарознавчої та економічної експертиз в результаті поставки засобів індивідуального захисту неналежної якості державі заподіяно 948 млн гривень збитків", — йдеться у повідомленні.

Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень. В Офісі генпрокурора наголосили, що з метою встановлення місця знаходження третього експосадовця за місцем його проживання проведено невідкладні обшуки.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві. При цьому він згадав про витіснення персоналу, який дотримується застарілих методів роботи, та про плани створення спеціалізованих агентств для закупівель озброєння та інших невійськових товарів.

Також ми писали, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

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