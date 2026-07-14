Экспорт украинского оружия: новые правила, условия и реакция производителей

Военное оружие. Фото: Минобороны

Министерство обороны ввело новый механизм экспорта украинского оружия и военных технологий. Поставки будут разрешены в страны, участвующие в программе Drone Deal, при условии, что потребности Сил обороны Украины будут полностью обеспечены.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Минобороны ввело новые правила экспорта оружия

Срок рассмотрения заявок сократили с 90 до 30 дней. В то же время представители оборонной отрасли считают, что новый механизм требует доработки. В частности, производители критикуют налоговые ставки на экспорт, ограничения на передачу технологий и минимальный порог контракта в 15 миллионов гривен, который может затруднить выход на внешние рынки для малых компаний.

Несмотря на это, в отрасли называют открытие экспорта важным шагом, ведь украинские предприятия уже пользуются значительным интересом со стороны иностранных партнеров. Первой компанией, получившей разрешение по новым правилам, стала F-Drones, которая будет поставлять свои беспилотники в США.

Напомним, что к инициативе Drone Deal уже присоединились Латвия, Великобритания, Эстония, Италия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция и Канада. Работа еще с около 20 странами находится на разных этапах переговоров.

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Эксперты также отмечают, что для эффективной работы новой системы необходимо усилить Государственную службу экспортного контроля, чтобы она могла оперативно рассматривать заявки производителей и не создавала дополнительных бюрократических препятствий.

Как сообщали Новини.LIVE, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что система воздушного оповещения работает на основе данных, которые Украина получает от международных партнеров. Из-за особенностей передачи информации между моментом запуска российских ракет и сигналом воздушной тревоги могут возникать временные расхождения. По его словам, над усовершенствованием этой системы уже ведется работа.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал международную инициативу по закупке оружия для Украины и заявил о готовности использовать дипломатические каналы, чтобы способствовать достижению справедливого мира.