Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт: Украина может производить ракеты SCALP с дальностью 560 км

Эксперт: Украина может производить ракеты SCALP с дальностью 560 км

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 21:45
Украина может производить ракеты SCALP с дальностью до 560 км
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что Украина может получить возможность производить ракеты SCALP/Storm Shadow с дальностью до 560 километров. По его словам, лицензия потенциально может позволить создавать не только экспортную версию с ограниченной дальностью.

Об этом Богдан Долинце эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Производство ракет SCALP в Украине

"Мы должны понимать, что существует две версии ракеты. Первая — это экспортный вариант, который предусматривает ограничение дальности до 290 км. И Украина ранее получала только ракеты именно этого типа. Но, тем не менее, базовая версия как у французов, так и у британцев имеет дальность 560 км", — говорит Долинце.

По его словам, получение соответствующей лицензии может стать для Украины гораздо более выгодным решением, чем простая передача ракет с дальностью до 300 км. Такой механизм открыл бы возможность самостоятельно производить или собирать различные виды вооружения на украинских предприятиях.

"Вторая важная составляющая — даже в случае, если Украина не получит непосредственно лицензию на увеличенную дальность, мы должны понимать, что на сегодняшний день Украина может иметь лицензию, которая позволит дорабатывать эти ракеты. И учитывая ту украинскую инженерную школу, более чем уверен, что мы получим значительно большую дальность, чем на сегодняшний день заявленные даже те 560 км, если у Украины будет возможность дорабатывать эти технологии", — добавил эксперт.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Великобритании Энди Бернем поддержал передачу Украине технологий, необходимых для производства Storm Shadow/SCALP. По его словам, это важный шаг для укрепления оборонных возможностей.

А украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Великобритания предоставила Украине разрешение на локальное производство дальнобойных ракет SCALP.

Великобритания война Украина ракеты Storm Shadow
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации