Україна може виробляти ракети SCALP із дальністю до 560 км

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце заявив, що Україна може отримати можливість виробляти ракети SCALP/Storm Shadow із дальністю до 560 кілометрів. За його словами, ліцензія потенційно може дозволити створювати не лише експортну версію з обмеженою дальністю.

Про це Богдан Долінце ексклюзивно сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Виготовлення ракет SCALP в Україні

"Ми маємо розуміти, що є дві версії ракети. Перша — це експортний варіант, який передбачає обмеження дальності до 290 км. І Україна раніше отримувала лише дані типу ракет. Але, тим не менш, базова версія безпосередньо і у французів, і у британців має 560 км", — каже Долінце.

За його словами, отримання відповідної ліцензії може стати для України значно вигіднішим рішенням, ніж проста передача ракет із дальністю до 300 км. Такий механізм відкрив би можливість самостійно виробляти або збирати різні види озброєння на українських підприємствах.

"Друга важлива складова — навіть в разі, якщо Україна не отримує безпосередньо ліцензію на розширену дальність, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день Україна може мати ліцензію, яка дозволятиме допрацьовувати ці ракети. І враховуючи ту українську інженерну школу, більш ніж впевнено, що ми отримаємо значно більшу дальність, ніж на сьогоднішній день заявлена навіть та 560 км в разі можливості України допрацьовувати ці технології", — додав експерт.

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Як писали Новини.LIVE, премʼєр Британії Енді Бернем підтримав передачу Україні технологій, які потрібні для виробництва Storm Shadow/SCALP. За його словами, це є важливим кроком для посилення оборонних можливостей.

А український лідер Володимир Зеленський підтвердив, що Велика Британія надала Україні дозвіл на локальне виробництво далекобійних ракет SCALP.