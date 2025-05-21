Жилье для ВПЛ — сколько переселенцев получили жилищную субсидию

Внутренне перемещенные лица. Фото: УЗ

Жилищную субсидию от правительства получили только 28 семей переселенцев. Это мизерное количество из 4,5 млн внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Павел Розенко в эфире Ранок.LIVE.

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Розенко отметил, что программа жилищных субсидий охватила мизерную часть тех, кто в ней нуждается.

"С 4,5 миллиона переселенцев 28 семей только получили от правительства эту субсидию. Это полный провал, о чем мы правительству кричали и говорили. Нет, никто не хочет слушать", — сказал экс-вице-премьер-министр Украины.

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