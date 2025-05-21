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Эксперт сказал, сколько ВПЛ получили субсидию от правительства

21 мая 2025 17:23
Карина Приходько - Редактор
Жилье для ВПЛ — сколько переселенцев получили жилищную субсидию
Внутренне перемещенные лица. Фото: УЗ
Карина Приходько - Редактор

Жилищную субсидию от правительства получили только 28 семей переселенцев. Это мизерное количество из 4,5 млн внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Павел Розенко в эфире Ранок.LIVE.

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Розенко отметил, что программа жилищных субсидий охватила мизерную часть тех, кто в ней нуждается.

"С 4,5 миллиона переселенцев 28 семей только получили от правительства эту субсидию. Это полный провал, о чем мы правительству кричали и говорили. Нет, никто не хочет слушать", — сказал экс-вице-премьер-министр Украины.

Напомним, в Харькове закрыли модульный городок. Мэр города Игорь Терехов объяснил, почему так произошло.

Также мы писали, что ООН сокращает поддержку ВПЛ в Украине. Причиной этого стало уменьшение финансирования, которое обеспечивало 40% бюджета организации.

Украина переселенцы жилье ВПЛ война в Украине
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