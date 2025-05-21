Житло для ВПО — скільки переселенців отримали житлову субсидію

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УЗ

Житлову субсидію від уряду отримали лише 28 родин переселенців. Це мізерна кількість з 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.) Павло Розенко в ефірі Ранок.LIVE.

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Розенко зауважив, що програма житлових субсидій охопила мізерну частину тих, хто її потребує.

"З 4,5 мільйона переселенців 28 родин лише отримали від уряду цю субсидію. Це повний провал, про що ми уряду кричали і говорили. Ні, ніхто не хоче слухати", — сказав ексвіцепрем'єр-міністр України.

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