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Експерт сказав, скільки ВПО отримали житлову субсидію від уряду

21 травня 2025 17:23
Карина Приходько - Редактор
Житло для ВПО — скільки переселенців отримали житлову субсидію
Внутрішньо переміщені особи. Фото: УЗ
Карина Приходько - Редактор

Житлову субсидію від уряду отримали лише 28 родин переселенців. Це мізерна кількість з 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб. 

Про це заявив віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.) Павло Розенко в ефірі Ранок.LIVE

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Розенко зауважив, що програма житлових субсидій охопила мізерну частину тих, хто її потребує.

"З 4,5 мільйона переселенців 28 родин лише отримали від уряду цю субсидію. Це повний провал, про що ми уряду кричали і говорили. Ні, ніхто не хоче слухати", — сказав ексвіцепрем'єр-міністр України. 

Нагадаємо, у Харкові закрили модульне містечко. Мер міста Ігор Терехов пояснив, чому так сталося. 

Також ми писали, що ООН скорочує підтримку ВПО в Україні. Причиною цього стало зменшення фінансування, яке забезпечувало 40% бюджету організації.

Україна переселенці житло ВПО війна в Україні
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