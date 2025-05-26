Связана ли атака на вертолет Путина с деятельностью Буданова — ответ эксперта

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские СМИ распространяют информацию, что вертолет диктатора Владимира Путина оказался в эпицентре массированной атаки дронами в Курской области. Однако в Украине ведутся дискуссии, верна ли эта информация. Кроме того, обсуждают насколько близко разведка Украины приблизилась к Путину.

Об угрозе для Путина сообщали росСМИ.

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Российские пропагандисты ссылаются на заявление командира часть ПВО Юрия Дашкина, который заявил, что атака произошла, когда Путин находился в Курской области. По его словам, россиянам удалось сбить якобы 46 беспилотников.

"Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", — заявил Дашкин.

Кремль ранее заявил, что Путин якобы побывал в Курской области, находясь на расстоянии примерно 100 километров от зоны боевых действий.

Причастность ГУР

Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов заявил, если эти заявления реальны, то такая атака дронов означает, что ГУР под руководством Буданова имеет шансы преодолеть защиту Путина и ликвидировать его.

Пост Сазонова. Фото: скриншот

Что предшествовало

В марте росСМИ сообщили, что в Москве взорвался редкий лимузин из автопарка Путина. Однако причина инцидента неизвестна.

Напомним, в ночь на 26 мая беспилотники атаковали объекты военно-промышленного комплекса России.

Кроме того, россияне из Липецкой области слышали мощные взрывы в ночь на 24 мая. Регион обстреливали беспилотники.