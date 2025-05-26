Чи повʼязана атака на вертоліт Путіна з діяльністю Будановим -- відповідь експерта

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські ЗМІ ширять інформацію, що вертоліт диктатора Володимира Путіна опинився в епіцентрі масованої атаки дронами у Курській області. Однак в Україні точаться дискусії, чи вірна ця інформація. Крім того, обговорюють наскільки близько розвідка України наблизилася до Путіна.

Про загрозу для Путіна повідомляли росЗМІ.

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Російські пропагандисти посилаються на заяву командира частина ППО Юрія Дашкіна, який заявив, що атака сталася, коли Путін перебував у Курській області. За його словами, росіянам вдалося збити нібито 46 безпілотників.

"Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борту верховного головнокомандувача на території Курської області значно зросла. Тому ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечили безпеку в повітрі прольоту вертольота президента", — заявив Дашкін.

Кремль раніше заявив, що Путін нібито побував у Курській області, перебуваючи на відстані приблизно 100 кілометрів від зони бойових дій.

Причетність ГУР

Політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов заявив, якщо ці заяви реальні, то така атака дронів означає, що ГУР під керівництво Буданова має шанси подолати захист Путіна та ліквідувати його.

Допис Сазонова. Фото: скриншот

Що передувало

У березні росЗМІ повідомили, що у Москві вибухнув рідкісний лімузин з автопарку Путіна. Однак причина інциденту невідома.

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня безпілотники атакували обʼєкти військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, росіяни з Липецької області чули потужні вибухи у ніч проти 24 травня. Регіон обстрілювали безпілотники.