Покровск без окружения - эксперт объяснил, что скрывает враг

Бойцы ВСУ. Фото: Getty Images

Российские медиа распространяют фейки об "окружении" Покровска и Мирнограда, пытаясь создать панику среди украинцев. Однако украинские подразделения не только удерживают позиции, но и проводят активные контрнаступательные действия на ключевых направлениях.

Об этом сообщил кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире День.LIVE в среду, 5 ноября.

Российские фейки об "окружении" не соответствуют действительности

Российские оккупанты параллельно с атаками на города запускают пропагандистские кампании, используя видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, отмечает Андрей Ковалев. Такие "ролики" активно распространяются в соцсетях, и часть пользователей, не различая фейк, помогает врагу его разгонять.

"Мы уже видели массу видео, сделанного с помощью ИИ, где якобы идут колонны пленных украинцев. Это активно распространяют в соцсетях, и многие наши граждане, не различая подделку, помогают врагу разгонять эти фейки", — Андрей Ковалев.

По словам эксперта, украинские войска уверенно держат линию обороны, а в Покровск уже переброшены штурмовые группы и спецподразделения. Они ведут ожесточенные бои за Родинское и освобождают территории вблизи Красного Лимана и Разино, уменьшая давление врага на Покровск и Мирноград.

Напомним, что Генштаб ВСУ опроверг слухи об "окружении" Покровска — ситуация под контролем, несмотря на попытки врага прорваться в город.

