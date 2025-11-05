Видео
Главная Новости дня Эксперт раскрыл, что на самом деле происходит под Покровском

Эксперт раскрыл, что на самом деле происходит под Покровском

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 16:39
обновлено: 16:40
Покровск без окружения - эксперт объяснил, что скрывает враг
Бойцы ВСУ. Фото: Getty Images

Российские медиа распространяют фейки об "окружении" Покровска и Мирнограда, пытаясь создать панику среди украинцев. Однако украинские подразделения не только удерживают позиции, но и проводят активные контрнаступательные действия на ключевых направлениях.

Об этом сообщил кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире День.LIVE в среду, 5 ноября.

Читайте также:

Российские фейки об "окружении" не соответствуют действительности

Российские оккупанты параллельно с атаками на города запускают пропагандистские кампании, используя видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, отмечает Андрей Ковалев. Такие "ролики" активно распространяются в соцсетях, и часть пользователей, не различая фейк, помогает врагу его разгонять.

"Мы уже видели массу видео, сделанного с помощью ИИ, где якобы идут колонны пленных украинцев. Это активно распространяют в соцсетях, и многие наши граждане, не различая подделку, помогают врагу разгонять эти фейки", — Андрей Ковалев.

По словам эксперта, украинские войска уверенно держат линию обороны, а в Покровск уже переброшены штурмовые группы и спецподразделения. Они ведут ожесточенные бои за Родинское и освобождают территории вблизи Красного Лимана и Разино, уменьшая давление врага на Покровск и Мирноград.

Напомним, что Генштаб ВСУ опроверг слухи об "окружении" Покровска — ситуация под контролем, несмотря на попытки врага прорваться в город.

Ранее мы также информировали, о том, что генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил в эфире "Ранок.LIVE": ВСУ продолжают держать линию под Покровском.

ВСУ фейки война в Украине Покровск Мирноград
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
