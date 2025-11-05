Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерт розкрив, що насправді відбувається під Покровськом

Експерт розкрив, що насправді відбувається під Покровськом

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:39
Оновлено: 16:40
Покровськ без оточення — експерт пояснив, що приховує ворог
Бійці ЗСУ. Фото: Getty Images

Російські медіа поширюють фейки про "оточення" Покровська та Мирнограда, намагаючись створити паніку серед українців. Проте українські підрозділи не лише утримують позиції, а й проводять активні контрнаступальні дії на ключових напрямках.

Про це повідомив кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі День.LIVE у середу, 5 листопада.

Реклама
Читайте також:

Російські фейки про "оточення" не відповідають дійсності

Російські окупанти паралельно з атаками на міста запускають пропагандистські кампанії, використовуючи відео, створене за допомогою штучного інтелекту, наголошує Андрій Ковальов. Такі "ролики" активно поширюються у соцмережах, і частина користувачів, не розрізняючи фейк, допомагає ворогу його розганяти.

"Ми вже бачили масу відео, зробленого за допомогою ШІ, де нібито йдуть колони полонених українців. Це активно поширюють у соцмережах, і багато наших громадян, не розрізняючи підробку, допомагають ворогу розганяти ці фейки", — Андрій Ковальов.

За словами експерта, українські війська впевнено тримають лінію оборони, а до Покровська вже перекинуто штурмові групи та спецпідрозділи. Вони ведуть запеклі бої за Родинське та звільняють території поблизу Красного Лиману й Разиного, зменшуючи тиск ворога на Покровськ і Мирноград.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ спростував чутки про "оточення" Покровська — ситуація під контролем, попри спроби ворога прорватися в місто.

Раніше ми також інформували, про те, що генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив в ефірі "Ранок.LIVE": ЗСУ продовжують тримати лінію під Покровськом.

ЗСУ фейки війна в Україні Покровськ Мирноград
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації