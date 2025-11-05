Покровськ без оточення — експерт пояснив, що приховує ворог

Бійці ЗСУ. Фото: Getty Images

Російські медіа поширюють фейки про "оточення" Покровська та Мирнограда, намагаючись створити паніку серед українців. Проте українські підрозділи не лише утримують позиції, а й проводять активні контрнаступальні дії на ключових напрямках.

Про це повідомив кандидат політичних наук Андрій Ковальов в ефірі День.LIVE у середу, 5 листопада.

Російські фейки про "оточення" не відповідають дійсності

Російські окупанти паралельно з атаками на міста запускають пропагандистські кампанії, використовуючи відео, створене за допомогою штучного інтелекту, наголошує Андрій Ковальов. Такі "ролики" активно поширюються у соцмережах, і частина користувачів, не розрізняючи фейк, допомагає ворогу його розганяти.

"Ми вже бачили масу відео, зробленого за допомогою ШІ, де нібито йдуть колони полонених українців. Це активно поширюють у соцмережах, і багато наших громадян, не розрізняючи підробку, допомагають ворогу розганяти ці фейки", — Андрій Ковальов.

За словами експерта, українські війська впевнено тримають лінію оборони, а до Покровська вже перекинуто штурмові групи та спецпідрозділи. Вони ведуть запеклі бої за Родинське та звільняють території поблизу Красного Лиману й Разиного, зменшуючи тиск ворога на Покровськ і Мирноград.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ спростував чутки про "оточення" Покровська — ситуація під контролем, попри спроби ворога прорватися в місто.

Раніше ми також інформували, про те, що генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив в ефірі "Ранок.LIVE": ЗСУ продовжують тримати лінію під Покровськом.