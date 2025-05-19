Возможны ли сбои с поставками газа или тепла зимой — мнение Владимира Омельченко

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил о возможных проблемах с теплом и электричеством в Украине. Это возможно, если до середины осени не удастся накопить достаточного запаса газа.

Об этом он сообщил в эфире программы Ранок.LIVE.

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Он отметил, что для бесперебойного прохождения отопительного сезона в хранилищах должно быть не менее 13 миллиардов кубометров газа до 15 октября.

По словам Омельченко, если этот показатель будет достигнут, проблем с давлением в газовых трубах, отоплением и электроснабжением не возникнет.

"И нужно именно идти к этому позитивному сценарию, а не объяснять, почему у нас не будет электрической энергии и газа. У нас все возможности есть нормально подготовиться к осенне-зимнему периоду", — добавил он.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что летом возможны графики отключения света, но только в случае сильной жары.

Обратим внимание, что в Украине будут внедрены европейские стандарты электроснабжения. Начиная с 1 июля 2025 года страна перейдет на номинальное напряжение 230/400 Вольт.