Відключення світла в Україні — чи буде електроенергія влітку

Чи грозить українцям відключення світла влітку — прогноз експерта
Влітку можливі графіки відключення світла, якщо буде сильна спека. Однак є ймовірність, що обійдеться без них.
Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.
Чи будуть відключення світла влітку
Попенко зазначив, якщо влітку буде спека, як торік — можливі графіки відключення електроенергії до восьми годин. Однак якщо буде така температура, як зараз, у травні, — пройдемо без відключень.
"Покрити пікові навантаження ввечері ми фізично не маємо чим, ми не відновили досі нашу теплову генерацію", — пояснив експерт.
Нагадаємо, в Україні запровадять європейські норми електроживлення. Так, з 1 липня 2025 року відбудеться перехід на номінальну напругу у 230/400 Вольт.
Водночас у ДТЕК розповіли, чи витримає техніка нову напругу в розетках. Сучасні прилади здебільшого виробляються за стандартами ЄС.
Читайте Новини.LIVE!