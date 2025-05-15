Відключення світла в Україні — чи буде електроенергія влітку

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Влітку можливі графіки відключення світла, якщо буде сильна спека. Однак є ймовірність, що обійдеться без них.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

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Чи будуть відключення світла влітку

Попенко зазначив, якщо влітку буде спека, як торік — можливі графіки відключення електроенергії до восьми годин. Однак якщо буде така температура, як зараз, у травні, — пройдемо без відключень.

"Покрити пікові навантаження ввечері ми фізично не маємо чим, ми не відновили досі нашу теплову генерацію", — пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні запровадять європейські норми електроживлення. Так, з 1 липня 2025 року відбудеться перехід на номінальну напругу у 230/400 Вольт.

Водночас у ДТЕК розповіли, чи витримає техніка нову напругу в розетках. Сучасні прилади здебільшого виробляються за стандартами ЄС.