Отключения света в Украине — будет ли электроэнергия летом

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Летом возможны графики отключения света, если будет сильная жара. Однако есть вероятность, что обойдется без них.

Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

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Будут ли отключения света летом

Попенко отметил, если летом будет жара, как в прошлом году — возможны графики отключения электроэнергии до восьми часов. Однако, если же будет такая температура, как сейчас, в мае — пройдем без отключений.

"Покрыть пиковые нагрузки вечером мы физически не имеем чем, мы не восстановили до сих пор нашу тепловую генерацию", — пояснил эксперт.

Напомним, в Украине введут европейские нормы электропитания. Так, с 1 июля 2025 года состоится переход на номинальное напряжение в 230/400 Вольт.

В то же время в ДТЭК рассказали, выдержит ли техника новое напряжение в розетках. Современные приборы в основном производятся по стандартам ЕС.