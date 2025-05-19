Чи можливі зброї із постачанням газу чи тепла взимку - думка Володимира Омельченка

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив про можливі проблеми з теплом і електрикою в Україні. Це можливо, якщо до середини осені не вдасться накопичити достатній запас газу.

Про це він повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Він наголосив, що для безперебійного проходження опалювального сезону в сховищах має бути щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу до 15 жовтня.

За словами Омельченка, якщо цей показник буде досягнутий, проблем з тиском у газових трубах, опаленням та електропостачанням не виникне.

"І потрібно саме йти до цього позитивного сценарію, а не пояснювати чому у нас не буде електричної енергії й газу. У нас всі можливості є нормально підготуватись до осінньо-зимового періоду", — додав він.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомляв, що влітку можливі графіки відключення світла, але тільки у разі сильної спеки.

Звернемо увагу, що в Україні буде впроваджено європейські стандарти електропостачання. Починаючи з 1 липня 2025 року країна перейде на номінальну напругу 230/400 Вольт.