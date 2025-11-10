Как отключения света помогут избежать блэкаута - данные эксперта

Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

Чем больше будет отключений электроэнергии, тем стабильнее Украина пройдет зимний период. Поэтому людям стоит готовиться к сильным ограничениям.

Об этом сообщил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE.

По словам эксперта, в предыдущие годы Россия не наносила массовых ударов по энергетическим объектам именно во время отопительного сезона.

Однако в этом году ситуация может оказаться сложнее, и украинцам стоит готовиться к возможным перебоям в поставках света.

Эксперт подчеркнул, что стабильная работа атомных электростанций является ключевым условием для прохождения зимы без масштабных блэкаутов.

"Чем больше будет отключений электроэнергии зимой, тем гарантированнее атомные электростанции смогут пройти эту зиму и следующую. Сейчас работает девять энергоблоков — это много, но сколько из них останется в работе в дальнейшем, пока открытый вопрос", — отметил Корольчук.

Стоит отметить, что ранее Юрий Корольчук заявлял, что сценарий с 8-12 часами отключения света в сутки может оказаться слишком оптимистичным.

