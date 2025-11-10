Відео
Головна Новини дня Експерт пояснив, що може врятувати енергосистему України взимку

Експерт пояснив, що може врятувати енергосистему України взимку

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:44
Оновлено: 16:56
Як відключення світла допоможуть уникнути блекауту - дані експерта
Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК

Чим більше буде відключень електроенергії, тим стабільніше Україна пройде зимовий період. Тому людям варто готуватися до сильних обмежень.

Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

За словами експерта, у попередні роки Росія не завдавала масових ударів по енергетичних об’єктах саме під час опалювального сезону.

Однак цього року ситуація може виявитися складнішою, і українцям варто готуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.

Експерт наголосив, що стабільна робота атомних електростанцій є ключовою умовою для проходження зими без масштабних блекаутів.

"Чим більше буде відключень електроенергії взимку, тим гарантованіше атомні електростанції зможуть пройти цю зиму і наступну. Наразі працює дев’ять енергоблоків — це багато, але скільки з них залишиться в роботі надалі, поки що відкрите питання", — зазначив Корольчук.

Варто зазначити, що до цього Юрій Корольчук заявляв, що сценарій із 8-12 годинами відключення світла на добу може виявитися надто оптимістичним

Нагадаємо, що нещодавно під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського зникло світло у Маріїнському палаці.

Раніше стало відомо, чи повпливають відключення світла на суми в платіжках за електроенергію.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
