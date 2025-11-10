Як відключення світла допоможуть уникнути блекауту - дані експерта

Експерт пояснив, що може врятувати енергосистему України взимку
Чим більше буде відключень електроенергії, тим стабільніше Україна пройде зимовий період. Тому людям варто готуватися до сильних обмежень.
Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.
Як відключення світла допоможуть уникнути блекауту
За словами експерта, у попередні роки Росія не завдавала масових ударів по енергетичних об’єктах саме під час опалювального сезону.
Однак цього року ситуація може виявитися складнішою, і українцям варто готуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.
Експерт наголосив, що стабільна робота атомних електростанцій є ключовою умовою для проходження зими без масштабних блекаутів.
"Чим більше буде відключень електроенергії взимку, тим гарантованіше атомні електростанції зможуть пройти цю зиму і наступну. Наразі працює дев’ять енергоблоків — це багато, але скільки з них залишиться в роботі надалі, поки що відкрите питання", — зазначив Корольчук.
Варто зазначити, що до цього Юрій Корольчук заявляв, що сценарій із 8-12 годинами відключення світла на добу може виявитися надто оптимістичним.
Нагадаємо, що нещодавно під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського зникло світло у Маріїнському палаці.
Раніше стало відомо, чи повпливають відключення світла на суми в платіжках за електроенергію.
