Як відключення світла допоможуть уникнути блекауту - дані експерта

Чим більше буде відключень електроенергії, тим стабільніше Україна пройде зимовий період. Тому людям варто готуватися до сильних обмежень.

Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE.

Як відключення світла допоможуть уникнути блекауту

За словами експерта, у попередні роки Росія не завдавала масових ударів по енергетичних об’єктах саме під час опалювального сезону.

Однак цього року ситуація може виявитися складнішою, і українцям варто готуватися до можливих перебоїв у постачанні світла.

Експерт наголосив, що стабільна робота атомних електростанцій є ключовою умовою для проходження зими без масштабних блекаутів.

"Чим більше буде відключень електроенергії взимку, тим гарантованіше атомні електростанції зможуть пройти цю зиму і наступну. Наразі працює дев’ять енергоблоків — це багато, але скільки з них залишиться в роботі надалі, поки що відкрите питання", — зазначив Корольчук.

