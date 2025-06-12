Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Эксперт объяснил, знает ли Украина, сколько детей похитила РФ arrow

Эксперт объяснил, знает ли Украина, сколько детей похитила РФ

12 июня 2025 10:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Реестр Дети войны содержит более 19,5 тысяч заявлений — сколько детей украла Россия из Украины
Ребенок, которого вывозят в Россию. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что на сегодня в официальном реестре "Дети войны" зафиксировано более 19,5 тысячи случаев исчезновения или перемещения украинских детей во время полномасштабного вторжения России. В то же время, по его словам, эта цифра не отражает реальное количество депортированных малолетних украинцев.

Об этом Александр Павличенко заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каким образом в Украине посчитали более 19,5 тысячи детей

Как отметил правозащитник, в упомянутом реестре фиксируются все дети, которые поданы в розыск — независимо от того, действительно ли они были принудительно вывезены на территорию РФ, или, возможно, оказались в другой стране с родственниками, или же находятся на временно оккупированных территориях. Часто нет никакой информации об их месте пребывания или даже о том, живы ли они.

Павличенко отметил, что количество детей, которые были насильно вывезены Россией из социальных учреждений, таких как детские дома и другие интернаты, и не были возвращены в Украину, на самом деле составляет несколько больше тысячи человек.

Именно эти дети подпадают под категорию насильственно пропавших, похищенных и депортированных. Это дети, которые не покидали страну добровольно и были фактически перемещены государством-агрессором на свою территорию.

"Это действительно очень серьезный вопрос, поскольку нужны все персональные данные каждого ребенка. Это заявлен на количество детей, которые поданы в реестр детей, пропавших и перемещенных во время широкомасштабного вторжения России. Речь идет о тех, кто был перемещен из социальных учреждений, то есть это детские дома, это и государственные, и муниципальные, и частные сиротские дома. Соответственно, из этих домов были перевезены дети, те, что были перевезены и не переданы на территорию Украины. Они подпадают под категорию таких, что они были насильственно исчезнувшие и, соответственно, похищены, депортированы, перемещены на территории России. Но таких детей количество значительно меньше, оно измеряется цифрой чуть больше тысячи человек", — сказал Павличенко.

Напомним, глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что представители российской делегации с насмешкой отреагировали на презентацию им списка похищенных детей из Украины.

Тем временем в Крыму россияне проводят массовые пропагандистские мероприятия для детей и милитаризируют студентов.

дети украинцы россияне Россия дети-сироты
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации