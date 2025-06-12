Реестр Дети войны содержит более 19,5 тысяч заявлений — сколько детей украла Россия из Украины

Ребенок, которого вывозят в Россию. Фото: росСМИ

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что на сегодня в официальном реестре "Дети войны" зафиксировано более 19,5 тысячи случаев исчезновения или перемещения украинских детей во время полномасштабного вторжения России. В то же время, по его словам, эта цифра не отражает реальное количество депортированных малолетних украинцев.

Об этом Александр Павличенко заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Как отметил правозащитник, в упомянутом реестре фиксируются все дети, которые поданы в розыск — независимо от того, действительно ли они были принудительно вывезены на территорию РФ, или, возможно, оказались в другой стране с родственниками, или же находятся на временно оккупированных территориях. Часто нет никакой информации об их месте пребывания или даже о том, живы ли они.

Павличенко отметил, что количество детей, которые были насильно вывезены Россией из социальных учреждений, таких как детские дома и другие интернаты, и не были возвращены в Украину, на самом деле составляет несколько больше тысячи человек.

Именно эти дети подпадают под категорию насильственно пропавших, похищенных и депортированных. Это дети, которые не покидали страну добровольно и были фактически перемещены государством-агрессором на свою территорию.

"Это действительно очень серьезный вопрос, поскольку нужны все персональные данные каждого ребенка. Это заявлен на количество детей, которые поданы в реестр детей, пропавших и перемещенных во время широкомасштабного вторжения России. Речь идет о тех, кто был перемещен из социальных учреждений, то есть это детские дома, это и государственные, и муниципальные, и частные сиротские дома. Соответственно, из этих домов были перевезены дети, те, что были перевезены и не переданы на территорию Украины. Они подпадают под категорию таких, что они были насильственно исчезнувшие и, соответственно, похищены, депортированы, перемещены на территории России. Но таких детей количество значительно меньше, оно измеряется цифрой чуть больше тысячи человек", — сказал Павличенко.

Напомним, глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что представители российской делегации с насмешкой отреагировали на презентацию им списка похищенных детей из Украины.

Тем временем в Крыму россияне проводят массовые пропагандистские мероприятия для детей и милитаризируют студентов.