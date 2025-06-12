Реєстр Діти війни містить понад 19,5 тисяч заяв — скільки дітей вкрала Росія з України

Дитина, яку вивозять в Росію. Фото: росЗМІ

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що станом на сьогодні в офіційному реєстрі "Діти війни" зафіксовано понад 19,5 тисячі випадків зникнення або переміщення українських дітей під час повномасштабного вторгнення Росії. Водночас, за його словами, ця цифра не відображає реальну кількість депортованих малолітніх українців.

Про це Олександр Павліченко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Як зазначив правозахисник, у згаданому реєстрі фіксуються всі діти, яких подано до розшуку — незалежно від того, чи вони дійсно були примусово вивезені на територію РФ, чи, можливо, опинилися в іншій країні з родичами або ж перебувають на тимчасово окупованих територіях. Часто немає жодної інформації про їхнє місце перебування чи навіть про те, чи вони живі.

Павліченко наголосив, що кількість дітей, які були насильно вивезені Росією з соціальних установ, таких як сиротинці та інші інтернати, і не були повернені в Україну, насправді становить дещо більше ніж тисячу осіб.

Саме ці діти підпадають під категорію насильницьки зниклих, викрадених і депортованих. Це діти, які не залишали країну добровільно й були фактично переміщені державою-агресором на свою територію.

"Це справді дуже серйозне питання, оскільки потрібні всі персональні дані кожної дитини. Це заявний на кількість дітей, які подані до реєстру дітей, які зникли і переміщені під час широкомасштабного вторгнення Росії. Йдеться про тих, хто був переміщений з соціальних закладів, тобто це сиротинці, це і державні, і муніципальні, і приватні сиротинські будинки. Відповідно, з цих будинків були перевезені діти, ті, що були перевезені і не передані на територію України. Вони підпадають під категорію таких, що вони були насильницько зникнуті і, відповідно, викрадені, депортовані, переміщені на території Росії. Але таких дітей кількість значно менша, вона вимірюється цифрою трошки більше ніж тисяча осіб", — сказав Павліченко.

Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Єрмак заявив, що представники російської делегації з насмішкою відреагували на презентацію їм списку викрадених дітей з України.

Тим часом у Криму росіяни проводять масові пропагандистські заходи для дітей та мілітаризують студентів.