Эксперт оценил угрозу ракетного удара Ирана по Украине

Ракета "Хорремшехр". Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

У Ирана есть ракеты, способные достичь территории Украины, однако возможный удар, вероятно, носил бы символический характер. Среди потенциальных целей могут оказаться южные регионы и Киев.

Об этом сообщает эксперт Новини.LIVE Сергей Ауслендер.

Иран может обладать ракетами, способными долететь до Украины

На фоне сотрудничества России и Ирана сохраняются опасения относительно возможного вовлечения Тегерана в войну против Украины. По словам эксперта, иранские ракеты средней дальности теоретически могут достичь территории Украины.

В частности, речь идет о ракете "Хорремшехр" ("Хайбер"). По оценкам, Иран располагает несколькими такими ракетами, способными преодолеть необходимое расстояние. Она может нести боевую часть весом до одной тонны или кассетный боеприпас.

В то же время эта ракета имеет низкую точность — ее круговое вероятное отклонение составляет около одного километра.

Какие цели могут оказаться под угрозой

Если Иран решит нанести удар по Украине, он, вероятно, сделает это не в формате масштабной атаки, а в качестве демонстративного шага.

Среди возможных направлений называют южные регионы Украины, в частности порты Одесской области — Одессу, Южный и Черноморск. Также потенциальной целью может стать Киев.

В то же время удар по району Измаила создает дополнительные риски из-за близости к территории Румынии — страны-члена НАТО.

Украина может ответить на возможную атаку

В случае запуска таких ракет у Украины есть средства для ответа. Система противовоздушной обороны Patriot PAC-3 способна перехватывать баллистические цели такого типа, однако это сложная задача.

Также Украина имеет возможность наносить ответные удары. В частности, украинские беспилотники уже способны преодолевать расстояние более 2600 километров.

Россия может быть заинтересована в втягивании Ирана в войну

Россия продолжает получать от Ирана комплектующие для ударных беспилотников типа Shahed. Одним из ключевых маршрутов поставок остается Каспийское море.

Эксперты предполагают, что Москва может быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Тегеран в более прямое противостояние с Украиной.

В то же время Иран имеет ограниченные возможности для защиты от потенциального ответного удара, поскольку его система противовоздушной обороны недостаточно мощна для отражения масштабных ударов.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 28 июля Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Иордании. Это стала первая атака после того, как стороны на прошлой неделе приостановили взаимные удары, что может осложнить дальнейшие дипломатические переговоры.

Новини.LIVE писали, что инцидент с грузовым судном в Каспийском море мог стать причиной обострения отношений между Украиной и Ираном. По информации официальных лиц, Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по одному из украинских портов в ответ, однако благодаря дипломатическим контактам напряженность удалось частично снизить.