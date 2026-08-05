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Эксперт оценил угрозу наступления РФ на Черниговщину

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 02:41
Эксперт оценил угрозу нового наступления РФ через Черниговскую область
Украинские пограничники. Фото: УНИАН

Признаков концентрации российских войск для наступления на Черниговскую область на данный момент не зафиксировано. Активность диверсионно-разведывательных групп также остается минимальной. Угрозу для этого участка фронта нельзя считать исчезнувшей.

Об этом сообщил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, сообщают Новини.LIVE

Почему Черниговское направление остается важным

Близость Черниговской области к Киевской области и столице делает это направление одним из наиболее чувствительных с точки зрения безопасности. В случае открытия нового участка боевых действий российское командование может попытаться вынудить украинское командование перебросить резервы с наиболее напряженных направлений фронта, прежде всего в Донецкой и Запорожской областях.

"Если посмотреть полное заявление представителя Госпогранслужбы, то он отмечал, что пока нет прямых свидетельств концентрации сил и средств противника. Также активность диверсионно-разведывательных групп находится на минимальном уровне. Однако это направление из-за своей близости к Киевской области и непосредственно Киеву остается одним из самых чувствительных", — заявил Кушников.

По словам эксперта, отсутствие ударной группировки у границы не исключает возможного изменения ситуации в будущем. Поэтому, несмотря на текущую обстановку, северное направление продолжает оставаться в зоне повышенного внимания украинских сил обороны.

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в ночь на 5 августа Киев подвергся новой массированной ракетной атаке со стороны РФ. 

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела столицы Украины зафиксированы разрушения сразу в нескольких районах, есть пострадавшие. 

пограничники Черниговская область война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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