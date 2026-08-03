Эксперт назвала реальное число похищенных украинских детей

Повернення українських дітей. Фото ілюстративне: "Радіо Свобода"

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Число украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила, может достигать 1,6 млн, при этом более 20 тысяч — это лишь те дети, которых удалось идентифицировать.

Такое заявление в эфире Ранок.LIVE сделала руководитель юридического направления благотворительной организации Save Ukraine Мирослава Харченко.

Почему цифра в 20 тысяч не отражает реальных масштабов

По словам правозащитницы, более 20 тысяч детей, которых официально считают депортированными или принудительно перемещенными, — это лишь те случаи, которые удалось документально подтвердить.

«Это лишь то количество детей, которых удалось идентифицировать», — подчеркнула она.

В то же время общественные организации совместно с государством в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA используют гораздо более широкую оценку — 1,6 млн украинских детей, которых Россия «тем или иным образом похитила» из Украины.

Кто входит в эту оценку

Правозащитница пояснила, что речь идет не только о детях, которых физически вывезли на территорию РФ или оккупированных регионов.

По ее словам, в эту цифру также включают детей, которые с 2014 года проживают на временно оккупированных территориях и находятся под влиянием российской системы образования и пропаганды.

«Кого-то физически, кого-то ментально. Мы говорим о детях, которые были похищены еще в 2014 году. Мы говорим обо всем детском населении Крыма. Мы говорим обо всем детском населении тех частей Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы также в 2014 году», — отметила она.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Дмитрий Лубинец назвал гражданских заложников самой сложной категорией для возвращения из российского плена. По его словам, Россия не признает факт их незаконного удержания, скрывает места нахождения многих людей и использует гражданских лиц в качестве инструмента давления, что существенно затрудняет переговоры об их освобождении.

Также Новини.LIVE писали, что эксперт обратила внимание на проблему финансирования интернатных учреждений в Украине. По ее словам, более 90% бюджетных средств направляется на содержание зданий и персонала, а не непосредственно на нужды детей, что свидетельствует о необходимости реформирования системы ухода за детьми.