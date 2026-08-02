Эксперт: более 90 % средств, выделяемых на интернаты, тратятся не на детей

Школа-интернат в Николаеве. Фото: Александр Гордиенко/Суспільне Николаев

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Более 90 % государственных средств, выделенных на интернаты, тратятся не на нужды детей. Большая часть финансирования направляется на содержание учреждений и оплату труда персонала. Непосредственно на воспитанников приходится лишь незначительная часть этих средств.

Об этом председатель правления Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова рассказала журналистке проекта Новини.LIVE "Наша справа" Марии Гураль.

Более 90% средств, выделенных на интернаты, не доходят до детей

В Украине работает более 1000 интернатных учреждений различных типов. Ежегодно государство тратит на их функционирование более 11 млрд грн. В то же время, по словам Дарьи Касьяновой, большая часть этих средств не доходит непосредственно до детей.

По словам председателя правления Украинской сети за права ребенка, около 90% государственного финансирования направляется на содержание зданий интернатных учреждений и оплату труда персонала. При этом лишь 5–7% средств тратятся непосредственно на нужды воспитанников.

Касьянова отметила, что одежду, канцелярские принадлежности, а нередко и дорогостоящее лечение или операции для детей часто обеспечивают благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры.

В то же время она напомнила, что законодательство гарантирует детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, бесплатное предоставление необходимых услуг за счет государства.

"В принципе, государство выделяет достаточно средств, но почти все эти средства, 90 %, идут на содержание зданий и зарплату людей, которые там работают, и только 5–7 % реально направляются на нужды этих детей.

Одежду, различные канцелярские принадлежности и так далее, как правило, предоставляют благотворительные фонды, благотворительные организации, волонтеры, добрые люди. Медицинские нужды, насколько мне известно, также покрывают общественные организации или отдельные волонтеры, если ребенку требуется какая-то дорогостоящая операция или какое-то специфическое лечение. Хотя законом предусмотрено, что дети-сироты, лишенные родительской опеки, должны получать это от государства бесплатно", — пояснила председатель правления Украинской сети за права ребенка Дарья Касьянова.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в детском лагере "Артек Закарпатье", где за государственный счет отдыхают дети из прифронтовых регионов, выявили многочисленные нарушения. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об антисанитарии, плесени, ненадлежащих условиях проживания и проблемах с укрытием. По результатам проверки он требует установить ответственных должностных лиц и срочно устранить все недостатки.

Новини.LIVE также сообщали, что директор АЗС в Черновцах прокомментировал ситуацию, когда около 70 детей, возвращавшихся из Болгарии, несколько часов ждали транспорт после того, как автобус уехал без них. По его словам, детей не выгоняли из помещения, а сотрудники заправки предоставили им места для отдыха и пытались помочь. Он также предположил, что причиной инцидента могли стать проблемы с перевозчиком, а окончательные обстоятельства должны установить соответствующие службы.