Максим Жорин рассказал, почему не стоит создавать новые бригады

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

На фронте в Украине сейчас старые бригады не укомплектованы. Вместо решения этой проблемы, государство создает новые бригады, однако эффективности от этого нет.

Об этом в своем Telegram-канале написал экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира Третьей штурмовой бригады майор Максим Жорин.

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По словам Жорина, на сегодняшний день ни одна из участвующих в боевых действиях бригад не укомплектована полностью. Он отметил, что ситуация, конечно, разная и, зависит в том числе, от внутреннего менеджмента подразделений. В целом, людей понемногу набирают, но качество личного состава в последнее время сильно страдает.

И вместо того, чтобы решать эту проблему, в Украине создают новые бригады, которые в большинстве случаев не оправдывают возложенные на них ожидания.

"Мы создаем новые бригады, для которых нужно искать вооружение, людей, долго готовить. У которых нет офицеров — не только с боевым, вообще с каким-то опытом. И которые, к сожалению, в большинстве не оправдывают возложенных на них ожиданий. То есть все равно не могут эффективно выполнить боевые задачи. Зато у нас много боевых бригад с большим боевым путем, с опытными офицерами. Там есть коллектив, почему бы не доукомлектовать именно их в первую очередь?", — задался вопросом Жорин в своем Telegram.

Напомним, на днях ранее экс-командир полка "Азов" заявил, что для победы Украины в войне необходима массовая военная подготовка населения. Для этого требуется системная подготовка и содействие государству.

Также Жорин отметил, что ослабление ответственности за самовольное оставление части демотивирует бойцов. Из-за этого в армии возникают опасные прецеденты.