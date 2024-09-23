Екскомандир "Азова" Жорін пояснив, до чого призводить послаблення відповідальності за СЗЧ

Ексочільник "Азова" Максим Жорін. Фото: УНІАН

Через послаблення відповідальності за дезертирство у війську виникають небезпечні прецеденти. Дисципліна є однією з основ будь-якої армії, а показово-медійне "добровільне самовільне залишення частини (СЗЧ)" демотивує бійців, провокуючи їх робити те ж саме.

Про це в неділю, 22 вересня, заявив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Що думає екскомандир "Азова" щодо послаблення відповідальності за дезертирство

"Я вже писав, що закон про послаблення відповідальності за самовільне залишення частини проблеми переведення аж ніяк не вирішить, а от небезпечні преценденти створити може", — зазначив Жорін.

Військовий наголосив, що боєць, який самовільно залишає частину, не думає, які сумні наслідки це матиме, але подібні випадки для бійців є сильною демотивацією.

"Усі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятись своїми справами, але війна не закінчилася, і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту російська армія досить успішно веде наступальні дії. Тому "додому" ми поки собі дозволити не можемо", — підсумував заступник командира Третьої ОШБр.

Нагадаємо, адвокати повідомили, яке покарання загрожує військовим, які самовільно залишають службу. Таке порушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше політолог та громадський діяч Олесь Доній повідомив, що впродовж сімох місяців 2024 року сталося 37 тисяч випадків самовільного залишення частини та дезертирства. У 2022 році таких випадків було лише дев'ять тисяч, а у 2023 році — 21 тисяча.