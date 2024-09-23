Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, к чему приводит ослабление ответственности за СОЧ

Экс-глава "Азова" Максим Жорин. Фото: УНІАН

Из-за ослабления ответственности за дезертирство в армии возникают опасные прецеденты. Дисциплина является одной из основ любой армии, а показательно-медийное "добровольное самовольное оставление части" демотивирует бойцов, провоцируя их делать то же самое.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Что думает экс-командир "Азова" об ослаблении ответственности за дезертирство

"Я уже писал, что закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части проблемы перевода никак не решит, а вот опасные преценденты создать может", — отметил Жорин.

Военный подчеркнул, что самовольно покидающий часть боец не думает, какие печальные последствия это будет иметь, но подобные случаи для бойцов являются сильной демотивацией.

"Все хотят домой, хотят отдохнуть, увидеть свои семьи и заняться своими делами, но война не закончилась, и пока ничего о ее окончании не говорит. Напротив, на некоторых участках фронта российская армия достаточно успешно ведет наступательные действия. Поэтому "домой" мы пока себе позволить не можем", — подытожил заместитель командира Третьей ОШБр.

Напомним, адвокаты сообщили, какое наказание грозит военным, самовольно покидающим службу. Такое нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее политолог и общественный деятель Олесь Доний сообщил, что в течение семи месяцев 2024 года произошло 37 тысяч случаев самовольного ухода из части и дезертирства. В 2022 году таких случаев было всего девять тысяч, а в 2023 году — 21 тысяча.