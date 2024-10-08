Максим Жорін розповів, чому не варто створювати нові бригади

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот

На фронті в Україні існують старі бригади, які станом на зараз не укомплектовані. Держава замість вирішення цієї проблеми створює нові бригади, проте ефективності від цього немає.

Про це у своєму Telegram-каналі написав екскомандир "Азова", а нині заступник командира Третьої штурмової бригади майор Максим Жорін.

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За словами Жоріна, на сьогоднішній день жодна з бригад, що беруть участь у бойових діях, не укомплектована повністю. Він зазначив, що ситуація, звісно, різна і залежить в тому числі від внутрішнього менеджменту підрозділів. Загалом, людей потроху набирають, але якість особового складу останнім часом сильно страждає.

Проте замість того, щоб вирішувати цю проблему, в Україні створюють нові бригади, які в більшості випадків не виправдовують покладених на них очікувань.

"Ми створюємо нові бригади, для яких потрібно шукати озброєння, людей, довго готувати. В яких немає офіцерів - не те що з бойовим, взагалі з якимось досвідом. І які, на жаль, в більшості не виправдовують покладених на них очікувань. Тобто все одно не можуть ефективно виконати бойові задачі. Натомість у нас багато бойових бригад з великим бойовим шляхом, з досвідченими офіцерами. Там є структура, є колектив. Чому б не доукомлектувати саме їх в першу чергу?", — задався питанням Жорін у своєму Telegram.

Нагадаємо, днями раніше екскомандир полку "Азов" заявив, що для перемоги України у війні необхідна масова військова підготовка населення. Для цього потрібна системна підготовка та сприяння держави.

Також Жорін зазначив, що послаблення відповідальності за самовільне залишення частини демотивує бійців. Через це у війську виникають небезпечні прецеденти.