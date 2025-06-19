СБУ разоблачила экс-руководителей ГП Документ на хищении денег

Сотрудники СБУ и фигурант. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшее руководство госпредприятия "Документ" на хищении средств во время войны. В материалах дела говорится, что в течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 19 июня.

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Хищение средств работниками ГП "Документ"

К организации схемы по хищению средств причастны восемь бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", трое из них руководители.

После начала полномасштабной войны фигуранты организовали преступный механизм получения денег от своих подчиненных.

"Для этого фигуранты организовали начисление "двойных" зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС. По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги", — говорится в сообщении.

Работники, которые получали двойные заработные платы, отдавали часть этих сумм организаторам незаконной схемы в форме так называемых "откатов".

Сотрудники СБУ во время обысков изъяли документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами сделки.

Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

Восьми бывшим и действующим должностным лицам госпредприятия объявили о подозрении в растрате или завладением имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас расследование продолжается. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции подозревают должностных лиц Одесского городского совета в присвоении почти половины бюджетных средств, предназначенных для организации захоронений погибших украинских военнослужащих.

Ранее разоблачили должностных лиц Государственной специальной службы транспорта, которые завладели 64 миллионами гривен.