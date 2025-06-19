Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Экс-руководство ГП "Документ" подозревают в присвоении 21 млн грн arrow

Экс-руководство ГП "Документ" подозревают в присвоении 21 млн грн

19 июня 2025 17:18
Аркадий Пастула - Редактор
СБУ разоблачила экс-руководителей ГП Документ на хищении денег
Сотрудники СБУ и фигурант. Фото: СБУ
Аркадий Пастула - Редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшее руководство госпредприятия "Документ" на хищении средств во время войны. В материалах дела говорится, что в течение 2022-2023 годов фигуранты присвоили более 21 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 19 июня.

Реклама
Читайте также:

Хищение средств работниками ГП "Документ"

К организации схемы по хищению средств причастны восемь бывших и действующих должностных лиц ГП "Документ", трое из них руководители.

После начала полномасштабной войны фигуранты организовали преступный механизм получения денег от своих подчиненных.

"Для этого фигуранты организовали начисление "двойных" зарплат работникам центрального офиса госпредприятия, которых откомандировали в филиал паспортного сервиса в соседней стране ЕС. По данным следствия, одну заработную плату командированные сотрудники получали в Украине, другую — на зарубежную банковскую карточку за фиктивные услуги", — говорится в сообщении.

Работники, которые получали двойные заработные платы, отдавали часть этих сумм организаторам незаконной схемы в форме так называемых "откатов".

Сотрудники СБУ во время обысков изъяли документы об открытии счетов в иностранных финучреждениях и банковские карточки с доказательствами сделки.

Обшук ДП Документ
Обыски у фигурантов. Фото: СБУ

Восьми бывшим и действующим должностным лицам госпредприятия объявили о подозрении в растрате или завладением имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас расследование продолжается. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции подозревают должностных лиц Одесского городского совета в присвоении почти половины бюджетных средств, предназначенных для организации захоронений погибших украинских военнослужащих.

Ранее разоблачили должностных лиц Государственной специальной службы транспорта, которые завладели 64 миллионами гривен.

СБУ война деньги документы предприятия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации