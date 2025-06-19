СБУ викрила екскерівників ДП Документ на розкраданні грошей

Співробітники СБУ та фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили колишнє керівництво держпідприємства "Документ" на розкраданні коштів під час війни. У матеріалах справи йдеться, що протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 19 червня.

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Розкрадання коштів працівниками ДП "Документ"

До організації схеми з розкрадання коштів причетні вісім колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", троє з них керівники.

Після початку повномасштабної війни фігуранти організували злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих.

"Для цього фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС. За даними слідства, одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу — на закордонну банківську картку за фіктивні послуги", — йдеться у повідомленні.

Працівники, які отримували подвійні заробітні плати, віддавали частину цих сум організаторам незаконної схеми у формі так званих "відкатів".

Співробітники СБУ під час обшуків вилучили документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

Обшуки у фігурантів. Фото: СБУ

Восьми колишнім та діючим посадовцям держпідприємства оголосили про підозру в розтраті або заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі розслідування продовжується. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції підозрюють посадовців Одеської міської ради у присвоєнні майже половини бюджетних коштів, призначених для організації поховань загиблих українських військовослужбовців.

Раніше викрили посадовців Державної спеціальної служби транспорту, які заволоділи 64 мільйонами гривень.