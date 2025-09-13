Видео
Экс-жена Розового сказала, на что пошли собранные для него деньги

Экс-жена Розового сказала, на что пошли собранные для него деньги

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 13:54
Ольга Мерзликина ответила, на что потратила деньги на реабилитацию Виктора Розового
Ольга Мерзликина. Фото: кадр из видео

Экс-супруга юмориста и военнослужащего Виктора Розового, блогер Ольга Мерзликина, впервые прокомментировала их скандальный развод. Бывшая комика ответила на упреки относительно нецелевого использования средств, собранных на его реабилитацию после тяжелого ранения.

Об этом Мерзликина рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Читайте также:

Бывшая жена Розового опровергла его заявления

После ранения Виктора на передовой, Ольга открыла сбор на его реабилитацию, однако, по словам юмориста, часть средств блогерша потратила не по назначению.

В ответ Мерзликина заявила, что собранные деньги пошли на приобретение медикаментов и дополнительного медицинского оборудования для восстановления ее экс-супруга после ранения, а также на помощь его побратимам. Остальные деньги, а именно 2,6 млн гривен, Ольга перечислила на счет Виктора.

"Средства шли на его реабилитацию, на все дополнительные медикаменты, о которых меня просили врачи. Да, было бесплатное лечение в "Феофании", но много было дополнительных расходов. Мы искали как можно больше приборов, которые могли ему помочь. Средства тратились не только на его реабилитацию. Когда мы открывали банк, я писала, что средства на реабилитацию Виктора и помощь собратьям, которые его спасли. Наибольшую сумму мы сразу сбросили собратьям — это 1,5 миллиона. Закрывались большие суммы. На побратимов ушло не 1,5 миллиона, а более 2 миллионов", — сказала Мерзликина.

Кроме того, после обвинений Розового, к его экс-супруге обратились представители банка, которые попросили предоставить отчет по использованию собранных денег. Претензий по нецелевому использованию средств к Мерзликиной в банке не имеют.

Также блогер рассказала, что действительно получила от бывшего мужа компенсацию в размере 500 тысяч гривен. Эту сумму юморист должен был выплатить экс-супруге согласно контракту о неразглашении подробностей их развода. По словам Ольги, эти средства она тратит на аренду жилья и лечение на фоне стресса.

Напомним, Виктор Розовый раскрыл подробности интимной жизни с бывшей женой в скандальном интервью Рамине Эсхакзай.

Ранее Ольга Мерзликина рассказала, как узнала об изменах Виктора Розового, из-за которых и решила развестись.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
