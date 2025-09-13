Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ексдружина Розового сказала, на що пішли зібрані для нього гроші

Ексдружина Розового сказала, на що пішли зібрані для нього гроші

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 13:54
Ольга Мерзлікіна відповіла, на що витратила гроші на реабілітацію Віктора Розового
Ольга Мерзлікіна. Фото: кадр з відео

Ексдружина гумориста та військовослужбовця Віктора Розового, блогерка Ольга Мерзлікіна, вперше прокоментувала їхнє скандальне розлучення. Колишня коміка відповіла на закиди щодо нецільового використання коштів, зібраних на його реабілітацію після важкого поранення.

Про це Мерзлікіна розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Реклама
Читайте також:

Колишня дружина Розового спростувала його заяви

Після поранення Віктора на передовій, Ольга відкрила збір на його реабілітацію, однак, за словами гумориста, частину коштів блогерка витратила не за призначенням.

У відповідь Мерзлікіна заявила, що зібрані гроші пішли на придбання медикаментів й додаткового медичного обладнання для відновлення її ексчоловіка після поранення, а також на допомогу його побратимам. Решту грошей, а саме 2,6 млн гривень, Ольга перерахувала на рахунок Віктора.

"Кошти йшли на його реабілітацію, на всі додаткові медикаменти, про які мене просили лікарі. Так, було безплатне лікування у "Феофанії", але багато було додаткових витрат. Ми шукали якнайбільше приладів, які могли йому допомогти. Кошти витрачались не тільки на його реабілітацію. Коли ми відкривали банку, я писала, що кошти на реабілітацію Віктора і допомогу побратимам, які його врятували. Найбільшу суму ми відразу скинути побратимам — це 1,5 мільйона. Закривалися великі суми. На побратимів пішло не 1,5 мільйона, а понад 2 мільйони", — сказала Мерзлікіна.

Крім того, після звинувачень Розового, до його ексдружини звернулися представники банку, які попросили надати звіт щодо використання зібраних грошей. Претензій щодо нецільового використання коштів до Мерзлікіної у банку не мають.

Також блогерка розповіла, що дійсно отримала від колишнього чоловіка компенсацію у розмірі 500 тисяч гривень. Цю суму гуморист мав виплатити ексдружині згідно з контрактом про нерозголошення подробиць їхнього розлучення. За словами Ольги, ці кошти вона витрачає на оренду житла та лікування на фоні стресу.

Нагадаємо, Віктор Розовий розкрив подробиці інтимного життя із колишньою дружиною у скандальному інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Раніше Ольга Мерзлікіна розповіла, як дізналася про зради Віктора Розового, через які і вирішила розлучитися.

скандал розлучення гроші українські зірки Віктор Розовий
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації