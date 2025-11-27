Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність

Николай Голомша. Фото: Facebook Николая Голомши

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что разрешить гражданским владеть оружием — значит существенно уменьшить уровень преступности. По его убеждению, государство должно предоставить людям возможность защищаться самостоятельно, если не способно гарантировать безопасность каждому.

Об этом он сообщил во время эфира программы День.LIVE в четверг, 27 ноября.

Как снизить преступность в Украине

По словам Голомши, сейчас преступники чувствуют себя безнаказанными, ведь имеют неучтенное оружие и преимущество над безоружными гражданами. Он отметил, что осознание риска вооруженного отпора может сдерживать нападающих и предотвращать разбойные нападения.

Вместе с тем, юрист подчеркнул важность тщательной подготовки, психоэмоциональной проверки владельцев и создания четких правил использования оружия. Сейчас соответствующей законодательной базы в Украине нет, добавил он.

Голомша также выступил за проведение амнистии для граждан, которые хранят найденное или привезенное с войны оружие. По его мнению, государство должно позволить таким людям легально зарегистрировать трофейное оружие, если они добровольно сообщат о его наличии.

