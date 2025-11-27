Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-заместитель Генпрокурора раскрыл, как снизить преступность

Экс-заместитель Генпрокурора раскрыл, как снизить преступность

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 16:31
Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність
Николай Голомша. Фото: Facebook Николая Голомши

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что разрешить гражданским владеть оружием — значит существенно уменьшить уровень преступности. По его убеждению, государство должно предоставить людям возможность защищаться самостоятельно, если не способно гарантировать безопасность каждому.

Об этом он сообщил во время эфира программы День.LIVE в четверг, 27 ноября.

Реклама
Читайте также:

Как снизить преступность в Украине

По словам Голомши, сейчас преступники чувствуют себя безнаказанными, ведь имеют неучтенное оружие и преимущество над безоружными гражданами. Он отметил, что осознание риска вооруженного отпора может сдерживать нападающих и предотвращать разбойные нападения.

Вместе с тем, юрист подчеркнул важность тщательной подготовки, психоэмоциональной проверки владельцев и создания четких правил использования оружия. Сейчас соответствующей законодательной базы в Украине нет, добавил он.

Голомша также выступил за проведение амнистии для граждан, которые хранят найденное или привезенное с войны оружие. По его мнению, государство должно позволить таким людям легально зарегистрировать трофейное оружие, если они добровольно сообщат о его наличии.

Напомним, что недавно на Киевщине произошел смертельный бытовой конфликт, в результате которого 70-летний мужчина погиб от ножевых ранений в собственной квартире.

А до этого житель Житомирщины убил собственного сына. Суд уже избрал ему наказание.

оружие Офис генерального прокурора преступление безопасность защита
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации