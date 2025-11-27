Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність

Микола Голомша. Фото: Facebook Миколи Голомши

Ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що дозволити цивільним громадянам володіти зброєю — означає суттєво зменшити рівень злочинності. На його переконання, держава має надати людям можливість захищатися самостійно, якщо не здатна гарантувати безпеку кожному.

Про це він повідомив під час ефіру програми День.LIVE у четвер, 27 листопада.

Як понизити злочинність в Україні

За словами Голомші, нині злочинці почуваються безкарними, адже мають необліковану зброю та перевагу над беззбройними громадянами. Він наголосив, що усвідомлення ризику збройної відсічі може стримувати нападників і запобігати розбійним нападам.

Разом із тим, юрист підкреслив важливість ретельної підготовки, психоемоційної перевірки власників та створення чітких правил використання зброї. Наразі відповідної законодавчої бази в Україні немає, додав він.

Голомша також виступив за проведення амністії для громадян, які зберігають знайдену або привезену з війни зброю. На його думку, держава повинна дозволити таким людям легально зареєструвати трофейну зброю, якщо вони добровільно повідомлять про її наявність.

