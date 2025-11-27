Відео
Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність

Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність

Дата публікації: 27 листопада 2025 16:31
Ексзаступник Генпрокурора розкрив, як можна знизити злочинність
Микола Голомша. Фото: Facebook Миколи Голомши

Ексзаступник Генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що дозволити цивільним громадянам володіти зброєю — означає суттєво зменшити рівень злочинності. На його переконання, держава має надати людям можливість захищатися самостійно, якщо не здатна гарантувати безпеку кожному.

Про це він повідомив під час ефіру програми День.LIVE у четвер, 27 листопада.

Читайте також:

Як понизити злочинність в Україні

За словами Голомші, нині злочинці почуваються безкарними, адже мають необліковану зброю та перевагу над беззбройними громадянами. Він наголосив, що усвідомлення ризику збройної відсічі може стримувати нападників і запобігати розбійним нападам.

Разом із тим, юрист підкреслив важливість ретельної підготовки, психоемоційної перевірки власників та створення чітких правил використання зброї. Наразі відповідної законодавчої бази в Україні немає, додав він.

Голомша також виступив за проведення амністії для громадян, які зберігають знайдену або привезену з війни зброю. На його думку, держава повинна дозволити таким людям легально зареєструвати трофейну зброю, якщо вони добровільно повідомлять про її наявність.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині стався смертельний побутовий конфлікт, унаслідок якого 70-річний чоловік загинув від ножових поранень у власній квартирі. 

А до цього житель Житомирщини вбив власного сина. Суд уже обрав йому покарання.

зброя Офіс генерального прокурора злочин безпека захист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
