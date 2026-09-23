Подбрасывание наркотиков экс-комбату Магуры: задержан четвертый фигурант

Один из фигурантов дела. Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали четвертого фигуранта дела о попытке дискредитации бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Ему предъявлено подозрение в пособничестве незаконному проникновению в автомобиль военнослужащего.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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Подбрасывание наркотиков бывшему командиру "Магуры"

"Правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, обеспечил сообщникам доступ к автомобилю военного для подброски наркотиков. Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщено о подозрении", — говорится в сообщении.

Установлено, что 28 августа 2026 года в Харькове мужчина, действуя по поручению других участников, механическим способом открыл припаркованный автомобиль бывшего комбата. После этого в салон транспортного средства поместили заранее приобретенные наркотические и психотропные вещества.

Фигуранту объявили подозрение в пособничестве незаконному проникновению в чужое владение, совершенному по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Что предшествовало

Ранее подозрения в рамках этого же уголовного производства уже были предъявлены трем бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые в настоящее время проходят военную службу. По версии следствия, именно они организовали систематическую слежку за бывшим комбатом, собирали сведения о его ежедневных передвижениях и спланировали подброску запрещенных веществ.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности остальных организаторов и исполнителей этой провокации.

Как писали Новини.LIVE, в Харьковской области правоохранители сообщили о разоблачении 53-летнего мужчины, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств и предоставлении жилья для их совместного употребления.

Ранее украинские правоохранители совместно с коллегами из Казахстана и Албании провели масштабную спецоперацию против международного наркосиндиката "Химпром". В рамках операции удалось пресечь деятельность его вербовочных ячеек, через которые людей заманивали предложениями быстрого заработка.