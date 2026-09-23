Підкидання наркотиків екскомбату Маґури: затримали четвертого фігуранта

Один із фігурантів справи. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали четвертого фігуранта справи про спробу дискредитації колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Фігуранту оголосили підозру в пособництві незаконному проникненню до автомобіля військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Підкидання наркотиків екскомбату "Маґури"

"Правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, забезпечив спільникам доступ до автомобіля військового для підкидання наркотиків. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 28 серпня 2026 року в Харкові чоловік, діючи за дорученням інших учасників, механічним способом відчинив припаркований автомобіль екскомбата. Після цього до салону транспортного засобу поклали заздалегідь придбані наркотичні та психотропні речовини.

Фігуранту оголосили підозру в пособництві незаконному проникненню до іншого володіння особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Що передувало

Раніше підозри у цьому ж кримінальному провадженні вже вручили трьом колишнім правоохоронцям, які наразі проходять військову службу. За версією слідства, саме вони організували системне стеження за колишнім комбатом, збирали деталі про його щоденні пересування та спланували підкидання заборонених речовин.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності решти організаторів та виконавців цієї провокації.

Як писали Новини.LIVE, на Харківщині правоохоронці повідомили про викриття 53-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотичних засобів та наданні житла для їх спільного вживання.

Раніше українські правоохоронці спільно з колегами з Казахстану та Албанії провели масштабну спецоперацію проти міжнародного наркосиндикату "Хімпром". У межах операції вдалося припинити діяльність його вербувальних осередків, через які людей заманювали пропозиціями швидкого заробітку.