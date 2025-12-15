Иракли Макацария в третий раз станет отцом — раскрыл пол ребенка

Экс-холостяк в третий раз станет отцом — детали
Экс-холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа снова станут родителями. У супругов родится третий малыш.
Об этом пара сообщила в совместном посте в Instagram.
Иракли Макацария снова станет отцом
"Малыш №3 скоро появится на свет", — написали Иракли и Лиза.
Пара опубликовала видео с гендер пати и сообщила, что у них будет дочь.
Супруги уже воспитывают 2-летнего сына Георгия и дочь Нину, которой еще нет года, она родилась в январе 2025 года.
Отметим, что Иракли участвовал в украинском шоу "Холостяк-6". Однако ни с какой участницей у него не сложилось. Уже в 2020 году он познакомился с Лизой, которая на 17 лет моложе его. Через два года он сделал девушке предложение на вершине горы в Тбилиси и через несколько месяцев пара обручилась и сыграла громкую свадьбу.
Напомним, ранее мы писали, кто покинул проект "Холостяк" в последнем выпуске. За несколько шагов до финала Тарас Цимбалюк познакомился с родными участниц.
Также мы писали, что экс-супруга Цымбалюка призналась, смотрит ли "Холостяка". Она высказалась об участии актера в шоу.
Читайте Новини.LIVE!