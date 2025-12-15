Иракли Макацария в третий раз станет отцом — раскрыл пол ребенка

Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа. Фото: instagram.com/maqatsa

Экс-холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа снова станут родителями. У супругов родится третий малыш.

Об этом пара сообщила в совместном посте в Instagram.

"Малыш №3 скоро появится на свет", — написали Иракли и Лиза.

Пара опубликовала видео с гендер пати и сообщила, что у них будет дочь.

Супруги уже воспитывают 2-летнего сына Георгия и дочь Нину, которой еще нет года, она родилась в январе 2025 года.

Отметим, что Иракли участвовал в украинском шоу "Холостяк-6". Однако ни с какой участницей у него не сложилось. Уже в 2020 году он познакомился с Лизой, которая на 17 лет моложе его. Через два года он сделал девушке предложение на вершине горы в Тбилиси и через несколько месяцев пара обручилась и сыграла громкую свадьбу.

