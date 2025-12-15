Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-холостяк в третий раз станет отцом — детали

Экс-холостяк в третий раз станет отцом — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:21
Иракли Макацария в третий раз станет отцом — раскрыл пол ребенка
Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа. Фото: instagram.com/maqatsa

Экс-холостяк Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа снова станут родителями. У супругов родится третий малыш.

Об этом пара сообщила в совместном посте в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Иракли Макацария снова станет отцом

"Малыш №3 скоро появится на свет", — написали Иракли и Лиза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пара опубликовала видео с гендер пати и сообщила, что у них будет дочь.

Супруги уже воспитывают 2-летнего сына Георгия и дочь Нину, которой еще нет года, она родилась в январе 2025 года.

Отметим, что Иракли участвовал в украинском шоу "Холостяк-6". Однако ни с какой участницей у него не сложилось. Уже в 2020 году он познакомился с Лизой, которая на 17 лет моложе его. Через два года он сделал девушке предложение на вершине горы в Тбилиси и через несколько месяцев пара обручилась и сыграла громкую свадьбу.

Напомним, ранее мы писали, кто покинул проект "Холостяк" в последнем выпуске. За несколько шагов до финала Тарас Цимбалюк познакомился с родными участниц.

Также мы писали, что экс-супруга Цымбалюка призналась, смотрит ли "Холостяка". Она высказалась об участии актера в шоу.

дети шоу Холостяк беременность родители Иракли Макацария
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации