Іраклі Макацарія втретє стане батьком — розкрив стать дитини

Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа. Фото: instagram.com/maqatsa

Ексхолостяк Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа знову стануть батьками. У подружжя народиться третій малюк.

Про це пара повідомила у спільному дописі в Instagram.

Іраклі Макацарія знову стане батьком

"Малюк №3 скоро з'явиться на світ", — написали Іраклі та Ліза.

Пара опублікувала відео з гендер паті і повідомила, що в них буде донька.

Подружжя вже виховує 2-річного сиа Георгія та доньку Ніну, якій ще немає року, вона народилася у січні 2025 року.

Зазначимо, що Іраклі брав участь в українському шоу "Холостяк-6". Однак ні з якою учасницею у нього не склалося. Вже у 2020 році він познайомився з Лізою, яка на 17 років молодша за нього. Через два роки він зробив дівчині пропозицію на вершині гори в Тбілісі і за кілька місяців пара побралася та зіграла гучне весілля.

