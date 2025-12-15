Відео
Ексхолостяк втретє стане батьком — деталі

Ексхолостяк втретє стане батьком — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:21
Іраклі Макацарія втретє стане батьком — розкрив стать дитини
Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа. Фото: instagram.com/maqatsa

Ексхолостяк Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа знову стануть батьками. У подружжя народиться третій малюк.

Про це пара повідомила у спільному дописі в Instagram. 

Читайте також:

Іраклі Макацарія знову стане батьком

"Малюк №3 скоро з'явиться на світ", — написали Іраклі та Ліза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пара опублікувала відео з гендер паті і повідомила, що в них буде донька.

Подружжя вже виховує 2-річного сиа Георгія та доньку Ніну, якій ще немає року, вона народилася у січні 2025 року. 

Зазначимо, що Іраклі брав участь в українському шоу "Холостяк-6". Однак ні з якою учасницею у нього не склалося. Вже у 2020 році він познайомився з Лізою, яка на 17 років молодша за нього. Через два роки він зробив дівчині пропозицію на вершині гори в Тбілісі і за кілька місяців пара побралася та зіграла гучне весілля.  

Нагадаємо, раніше ми писали, хто покинув проєкт "Холостяк" в останньому випуску. За кілька кроків до фіналу Тарас Цимбалюк познайомився з рідними учасниць. 

Також ми писали, що ексдружина Цимбалюка зізналась, чи дивиться "Холостяка". Вона висловилась про участь актора в шоу. 

діти шоу Холостяк вагітність батьки Іраклі Макацарія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
