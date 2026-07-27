Экс-госсекретаря МИД подозревают в краже 37 млн грн пожертвований для Украины

Представители НАБУ. Иллюстративное фото: nabu.gov.ua

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НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли организованную преступную группу, которую, по данным следствия, возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что ее участники завладели средствами международной помощи, предназначенной для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.

Об этом сообщили на сайте НАБУ, передает Новини.LIVE.

Как действовала схема присвоения донорских средств

По версии следствия, бывший госсекретарь МИД убеждал иностранных доноров и сотрудников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Экспертиза установила, что эти средства фактически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем деньги, как утверждают правоохранители, перечислялись на счета связанных с ними физических лиц-предпринимателей и компаний, а затем — в конвертационные центры для обналичивания. Полученные средства участники схемы использовали для собственного обогащения. Чтобы скрыть незаконную деятельность, подозреваемые, по данным следствия, изготавливали фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с ложными сведениями, создавая видимость законного использования международной помощи.

На данный момент следователи установили легализацию средств на сумму свыше 37 млн грн (около 1,28 млн долларов США на момент совершения преступления). Среди подозреваемых — бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 годы), бывший руководитель его аппарата, который сейчас работает дипломатом, советник бывшего министра иностранных дел и руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой ОО.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. При документировании преступления детективы использовали материалы Государственной аудиторской службы. Досудебное расследование продолжается.

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