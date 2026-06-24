Экоцид и наемники: как РФ использует Африку с помощью экс-вагнеровцев

Российские военные в Африке. Фото: кадр из видео

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Москва продолжает укреплять своё влияние на африканском континенте, преобразовав остатки наёмников в новую военную структуру. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, через три года после распада частной военной компании «Вагнер» Россия сформировала «Африканский корпус» и активно использует регион для добычи ресурсов, обхода санкций и вербовки людей на войну.

Об этом рассказал в интервью изданию Kyiv Post представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, цитирует Новини.LIVE.

Россия активно эксплуатирует Африку для добычи ресурсов и реализации политических амбиций

Три года, прошедшие с момента распада ЧВК «Вагнер», не привели к ослаблению российского влияния на континенте. Наоборот — Москва смогла сохранить и в значительной степени расширить свои позиции.

«Еще рано говорить, что Россия теряет Африку», — отметил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии для Kyiv Post.

Вместо ликвидированной группировки Кремль реорганизовал боевиков в так называемый «Африканский корпус». Сейчас эта структура насчитывает от 8 000 до 10 000 человек, главной задачей которых является силовая поддержка военных хунт на территориях Буркина-Фасо, Нигера и Мали.

Помимо усиления военного присутствия, российские власти рассматривают континент как источник самой дешевой живой силы для участия в преступной войне против Украины. Вербовка наемников во многих случаях основана на обмане. Чаще всего африканцам предлагают работу в России, однако сразу после прибытия их бросают в «мясорубку» для проведения штурмов. Украинская разведка уже сообщала о многочисленных показательных случаях гибели граждан африканских стран на фронте.

Военное присутствие также гарантирует россиянам доступ к богатым месторождениям региона Сахель. Кремль интересуют исключительно ценные природные ресурсы: нефть, уран, алмазы и золото.

Однако добыча этих полезных ископаемых сопровождается ужасающими последствиями для местной экологии, ведь российские компании работают с грубыми нарушениями норм. Например, хищнический подход к добыче золота в Судане привел к тому, что россияне катастрофически загрязнили местные водные ресурсы ртутью. Параллельно континентпревратился для Москвы в гигантский логистический хаб для контрабанды. Здесь россияне находят способы обойти международные санкции, что позволяет им получать критически важные технологии для производства оружия и финансово поддерживать собственную экономику в условиях изоляции.

Не менее важной для РФ остается политическая составляющая. Африка представлена 50 государствами, являющимися членами ООН. Как объясняют в ГУР, для Москвы это стало возможностью формировать оппозиционный блок на международных площадках. Благодаря этому Кремль пытается продвигать пропагандистские нарративы о «многополярном мире» и поддерживать искусственную иллюзию того, что Россия по-прежнему обладает статусом влиятельной мировой державы.

Как ранее писали Новини.LIVE, Главное управление разведки Украины заявило, что Россия усиливает подрывную деятельность на международной арене. По данным разведчиков, российская военная разведка и СЗР финансируют сеть марионеточных организаций и так называемых «Русских домов», чтобы продвигать интересы Кремля под видом независимых инициатив. Особое внимание Москва уделяет странам Африки.

В то же время в ГУР по-прежнему скептически относятся к официальным сообщениям Кремля о ликвидации руководителя «Вагнера» Евгения Пригожина. В 2025 году во время выступления на Киевском международном экономическом форуме журналисты прямо спросили Кирилла Буданова, верит ли он в смерть этого военного преступника. Тогда, еще будучи главой разведки, он не стал делать обширных заявлений, а просто покачал головой в знак несогласия, дав понять, что считает историю с авиакатастрофой инсценировкой.