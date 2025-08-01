Где находится ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина — подробности от британской разведки

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото иллюстративное: росСМИ

ЧВК "Вагнер" продолжает действовать независимо в Центральноафриканской Республике и Беларуси. Там находятся 200 и 300 военнослужащих соответственно.

Об этом говорится в отчете британской разведки от 31 июля.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 июля 2025 года.



Узнайте больше об использовании языка Defence Intelligence: https://t.co/jw5sY56l8c#StandWithUkraine pic.twitter.com/oqxw50rdNx - Министерство обороны 🇬🇧 (@DefenceHQ) 31 июля 2025 г.

Где находится ЧВК "Вагнер" сейчас

По данным разведки, в июне текущего года Минобороны России полностью заменило группу Вагнера в Мали корпусом "Африка", который насчитывает около двух тысяч военнослужащих, что на 2,5 тысячи бойцов меньше, чем было в "Вагнере". Корпус "Африка" развернули в Мали с более сотней единиц основного боевого оборудования: танками, пусковыми установками залпового огня, тактическими бомбардировщиками.

Ранее организация Вагнера действовала вдоль значительной части фронта на войне против Украины. Участие в боевых действиях принимали около 50 тысяч военнопленных из российских тюрем, но в течение 2023 года ЧВК "Вагнер" превратилась из доверенного вспомогательного элемента Минобороны РФ в угрозу безопасности кремлевского режима.

"Российское Минобороны стремится централизовать контроль над развертыванием российских сил безопасности, уменьшая потенциальную угрозу, которую представляют независимые частные военные компании, и делая отношения России в области безопасности с ее партнерами более официальными", — отмечают британские разведчики.

Напомним, недавно в Азербайджане задержали двух участников ЧВК "Вагнер". Они ранее воевали против Украины.

Также мы сообщали, что в феврале в Молдове задержали наемников ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в вооруженной агрессии РФ против Украины. Трое из них оказались гражданами Молдовы.