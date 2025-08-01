Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Где ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина — данные разведки

Где ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина — данные разведки

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 00:42
Где находится ЧВК "Вагнер" после бунта Пригожина — подробности от британской разведки
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото иллюстративное: росСМИ

ЧВК "Вагнер" продолжает действовать независимо в Центральноафриканской Республике и Беларуси. Там находятся 200 и 300 военнослужащих соответственно.

Об этом говорится в отчете британской разведки от 31 июля.

Реклама
Читайте также:

Где находится ЧВК "Вагнер" сейчас

По данным разведки, в июне текущего года Минобороны России полностью заменило группу Вагнера в Мали корпусом "Африка", который насчитывает около двух тысяч военнослужащих, что на 2,5 тысячи бойцов меньше, чем было в "Вагнере". Корпус "Африка" развернули в Мали с более сотней единиц основного боевого оборудования: танками, пусковыми установками залпового огня, тактическими бомбардировщиками.

Ранее организация Вагнера действовала вдоль значительной части фронта на войне против Украины. Участие в боевых действиях принимали около 50 тысяч военнопленных из российских тюрем, но в течение 2023 года ЧВК "Вагнер" превратилась из доверенного вспомогательного элемента Минобороны РФ в угрозу безопасности кремлевского режима.

"Российское Минобороны стремится централизовать контроль над развертыванием российских сил безопасности, уменьшая потенциальную угрозу, которую представляют независимые частные военные компании, и делая отношения России в области безопасности с ее партнерами более официальными", — отмечают британские разведчики.

Напомним, недавно в Азербайджане задержали двух участников ЧВК "Вагнер". Они ранее воевали против Украины.

Также мы сообщали, что в феврале в Молдове задержали наемников ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в вооруженной агрессии РФ против Украины. Трое из них оказались гражданами Молдовы.

Великобритания разведка ЧВК Вагнера война в Украине Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации