Де перебуває ПВК "Вагнер" після бунту Пригожина — подробиці від британської розвідки

Бійці ПВК "Вагнер". Фото ілюстративне: росЗМІ

ПВК "Вагнер" продовжує діяти незалежно в Центральноафриканській Республіці та Білорусі. Там перебувають 200 і 300 військовослужбовців відповідно.

Про це йдеться у звіті британської розвідки від 31 липня.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 July 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/jw5sY56l8c#StandWithUkraine pic.twitter.com/oqxw50rdNx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2025

Де перебуває ПВК "Вагнер" зараз

За даними розвідки, у червні поточного року Міноборони Росії повністю замінило групу Вагнера в Малі корпусом "Африка", який налічує близько двох тисяч військовослужбовців, що на 2,5 тисячі бійців менше, ніж було у "Вагнері". Корпус "Африка" розгорнули в Малі з понад сотнею одиниць основного бойового обладнання: танками, пусковими установками залпового вогню, тактичними бомбардувальниками.

Раніше організація Вагнера діяла вздовж значної частини фронту на війні проти України. Участь у бойових діях брали близько 50 тисяч військовополонених із російських в'язниць, але впродовж 2023 року ПВК "Вагнер" перетворилася з довіреного допоміжного елементу Миноборони РФ на загрозу безпеці кремлівського режиму.

"Російське Міноборони прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки, зменшуючи потенційну загрозу, яку становлять незалежні приватні військові компанії, та роблячи відносини Росії в галузі безпеки з її партнерами більш офіційними", — зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, нещодавно в Азербайджані затримали двох учасників ПВК "Вагнер". Вони раніше воювали проти України.

Також ми повідомляли, що в лютому в Молдові затримали найманців ПВК "Вагнер", які брали участь у збройній агресії РФ проти України. Троє з них виявилися громадянинами Молдови.