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Де ПВК "Вагнер" після бунту Пригожина — дані розвідки

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 00:42
Де перебуває ПВК "Вагнер" після бунту Пригожина — подробиці від британської розвідки
Бійці ПВК "Вагнер". Фото ілюстративне: росЗМІ

ПВК "Вагнер" продовжує діяти незалежно в Центральноафриканській Республіці та Білорусі. Там перебувають 200 і 300 військовослужбовців відповідно.

Про це йдеться у звіті британської розвідки від 31 липня.

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За даними розвідки, у червні поточного року Міноборони Росії повністю замінило групу Вагнера в Малі корпусом "Африка", який налічує близько двох тисяч військовослужбовців, що на 2,5 тисячі бійців менше, ніж було у "Вагнері". Корпус "Африка" розгорнули в Малі з понад сотнею одиниць основного бойового обладнання: танками, пусковими установками залпового вогню, тактичними бомбардувальниками.

Раніше організація Вагнера діяла вздовж значної частини фронту на війні проти України. Участь у бойових діях брали близько 50 тисяч військовополонених із російських в'язниць, але впродовж 2023 року ПВК "Вагнер" перетворилася з довіреного допоміжного елементу Миноборони РФ на загрозу безпеці кремлівського режиму.

"Російське Міноборони прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки, зменшуючи потенційну загрозу, яку становлять незалежні приватні військові компанії, та роблячи відносини Росії в галузі безпеки з її партнерами більш офіційними", — зазначають британські розвідники.

Нагадаємо, нещодавно в Азербайджані затримали двох учасників ПВК "Вагнер". Вони раніше воювали проти України.

Також ми повідомляли, що в лютому в Молдові затримали найманців ПВК "Вагнер", які брали участь у збройній агресії РФ проти України. Троє з них виявилися громадянинами Молдови.

Великобританія розвідка ПВК Вагнера війна в Україні Росія
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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