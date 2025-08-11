Снизится ли цена на нефть — ответ экономиста

Экономист ответил, при каких условиях может упасть цена на нефть
Экономист Сергей Фурса объяснил, при каких условиях может существенно снизиться цена на нефть. Он отметил, что рынок не ожидает, что она упадет до 40-50 долларов за баррель.
Об этом Сергей Фурса заявил в эфире День.LIVE в понедельник, 11 августа.
Упадет ли цена на нефть — прогноз экономиста
Экономист отметил, что сегодня цена на нефть — около 66 долларов за баррель. По его словам, рынок не ожидает, что она упадет до 40-50 долларов.
"Рынок не ожидает 40-50 долларов за баррель. Такого не ожидается. Может ли такое случиться? Ну какой-то черный лебедь, если прилетит, то да. Но это не базовый сценарий. Это эффективный рынок, сейчас там все в цене", — подчеркнул экономист.
По словам Фурса, для существенного падения цены на нефть должно произойти что-то серьезное, например, мировой финансовый кризис.
Экономист добавил, что сейчас рынок остается эффективным и отражает реальные ожидания.
