Снизится ли цена на нефть — ответ экономиста

Процесс добычи нефти. Иллюстративное фото: Reuters

Экономист Сергей Фурса объяснил, при каких условиях может существенно снизиться цена на нефть. Он отметил, что рынок не ожидает, что она упадет до 40-50 долларов за баррель.

Об этом Сергей Фурса заявил в эфире День.LIVE в понедельник, 11 августа.

Реклама

Читайте также:

Упадет ли цена на нефть — прогноз экономиста

Экономист отметил, что сегодня цена на нефть — около 66 долларов за баррель. По его словам, рынок не ожидает, что она упадет до 40-50 долларов.

"Рынок не ожидает 40-50 долларов за баррель. Такого не ожидается. Может ли такое случиться? Ну какой-то черный лебедь, если прилетит, то да. Но это не базовый сценарий. Это эффективный рынок, сейчас там все в цене", — подчеркнул экономист.

По словам Фурса, для существенного падения цены на нефть должно произойти что-то серьезное, например, мировой финансовый кризис.

Экономист добавил, что сейчас рынок остается эффективным и отражает реальные ожидания.

Ранее мы информировали, продолжает ли Индия покупать российскую нефть.

Также мы сообщали, что Китай заявил, что импорт российской нефти является оправданным.