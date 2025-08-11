Чи знизиться ціна на нафту — відповідь економіста

Економіст відповів, за яких умов може впасти ціна на нафту
Економіст Сергій Фурса пояснив, за яких умов може суттєво знизитися ціна на нафту. Він зазначив, що ринок не очікує, що вона впаде до 40-50 доларів за барель.
Про це Сергій Фурса заявив в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 серпня.
Чи впаде ціна на нафту — прогноз економіста
Економіст зауважив, що сьогодні ціна на нафту — близько 66 доларів за барель. За його словами, ринок не очікує, що вона впаде до 40-50 доларів.
"Ринок не очікує 40-50 доларів за барель. Такого не очікується. Чи може таке трапитися? Ну якийсь чорний лебідь, якщо прилетить, то так. Але це не базовий сценарій. Це ефективний ринок, зараз там все в ціні", — наголосив економіст.
За словами Фурса, для суттєвого падіння ціни на нафту має статися щось серйозне, наприклад, світова фінансова криза.
Економіст додав, що наразі ринок залишається ефективним і відображає реальні очікування.
