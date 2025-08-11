Чи знизиться ціна на нафту — відповідь економіста

Процес видобування нафти. Ілюстративне фото: Reuters

Економіст Сергій Фурса пояснив, за яких умов може суттєво знизитися ціна на нафту. Він зазначив, що ринок не очікує, що вона впаде до 40-50 доларів за барель.

Про це Сергій Фурса заявив в ефірі День.LIVE у понеділок, 11 серпня.

Чи впаде ціна на нафту — прогноз економіста

Економіст зауважив, що сьогодні ціна на нафту — близько 66 доларів за барель. За його словами, ринок не очікує, що вона впаде до 40-50 доларів.

"Ринок не очікує 40-50 доларів за барель. Такого не очікується. Чи може таке трапитися? Ну якийсь чорний лебідь, якщо прилетить, то так. Але це не базовий сценарій. Це ефективний ринок, зараз там все в ціні", — наголосив економіст.

За словами Фурса, для суттєвого падіння ціни на нафту має статися щось серйозне, наприклад, світова фінансова криза.

Економіст додав, що наразі ринок залишається ефективним і відображає реальні очікування.

