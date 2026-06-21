Экономист: Украина станет членом ЕС через 5–10 лет

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украина может стать членом Европейского Союза в среднесрочной перспективе. Эксперты оценивают оптимистический сценарий в 5 лет, тогда как реалистичный — примерно в 10 лет. В то же время ключевым вызовом для евроинтеграции остается внутреннее сопротивление реформам.

Об этом заявил экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью для Новини.LIVE.

Украина может вступить в Евросоюз через 5–10 лет

По словам экономиста Сергея Фурсы, главным препятствием для быстрого экономического развития Украины является устаревшая система управления, которая продолжает влиять на ключевые процессы в государстве.

Фурса подчеркнул, что еще до полномасштабной войны инвесторы в Украине в первую очередь сталкивались с проблемами верховенства права. Речь идет о судебной системе, прокуратуре, правоохранительных органах и коррупционных рисках, которые фактически создают барьеры для бизнеса и инвестиций.

Он подчеркнул, что для экономического прорыва Украина должна устранить эти системные препятствия, однако этот процесс затрудняется сопротивлением со стороны тех, кто заинтересован в сохранении существующих правил.

Отдельно экономист объяснил специфику переговорного процесса с Европейским Союзом. По его словам, открытие переговорных кластеров является техническим стартом процесса, однако их фактическое выполнение и оценка результатов происходят значительно позже, что затрудняет быструю интеграцию.

После этого Фурса подчеркнул, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от темпов реформ и способности преодолеть внутренние системные барьеры.

"До войны, когда инвестор приезжал в Украину, в чём заключалась главная проблема? Верховенство права: судьи, прокуроры, сотрудники СБУ и коррупция. Они — это тот шлагбаум, который стоит на пути инвесторов. Если мы хотим динамичного развития, мы должны убрать этот шлагбаум. И вот цель первого кластера — убрать его. Но люди, которые сидят за шлагбаумом, — против.

Оптимистичный прогноз относительно вступления Украины в ЕС — пять лет, а реалистичный — десять", — пояснил эксперт.

Новини.LIVE сообщали, что недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время войны Украина не может стать полноправным членом ЕС. Он считает возможным промежуточный формат участия в виде ассоциированного членства.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 июня 2026 года Украина вместе с Молдовой официально открыла первый переговорный кластер по вступлению в ЕС. Он касается базовых вопросов прав человека, справедливости и свободы. В то же время полноценное вступление в Евросоюз может состояться лишь через несколько лет.