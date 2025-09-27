Видео
Главная Новости дня Экономика РФ не тянет войну с Украиной — МО Эстонии о причинах

Экономика РФ не тянет войну с Украиной — МО Эстонии о причинах

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 02:01
Оккупантам из-за пораженных ВСУ НПЗ не хватает бензина, а также стало меньше желающих подписывать контракт на службу
Очередь на автозаправку за бензином в РФ. Фото: росСМИ

Руководитель отдела боеготовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю в ходе еженедельного брифинга высказал мнение, что российская экономика может столкнуться с трудностями. Кремль уже не выдерживает расходы на войну с Украиной, а еще не хватает людей.

О таком заявлении чиновника сообщает ERR.

Какие трудности у РФ из-за агрессии против Украины

По оценке Каю, уже сейчас наблюдается сокращение количества граждан РФ годных к военной службе. 187 недель, прошедших с начала полномасштабной войны, не принесли никаких явных признаков скорого окончания конфликта. При этом отмечается постепенное снижение поддержки войны в российском обществе.

Герт Каю также отметил влияние целенаправленных атак Украины на объекты энергетической инфраструктуры России, а также рост эффективности украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Улучшение тактики применения БПЛА и их техническое совершенствование - увеличение количества взрывчатки, повышение скорости и снижение заметности - приводят к ощутимым результатам.

"Тактика Украины улучшилась, а сами беспилотники стали технически более совершенными: увеличено количество взрывчатки, повышена скорость и снижена заметность. В сумме это дает результат", - сказал Каю.

Напомним, стало известно об успешной атаке дальнобойных дронов ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Оккупанты перерабатывают на нем 6.25 млн тонн нефти ежегодно.

Также на днях дроны ВСУ атаковали базу Черноморского флота РФ в Новороссийске. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты.

россия экономика Мобилизация в россии цены война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
