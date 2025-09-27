Відео
Економіка РФ не тягне війну з Україною — МО Естонії про причини

Економіка РФ не тягне війну з Україною — МО Естонії про причини

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 02:01
Окупантам через вражені ЗСУ НПЗ невистачає бензину, а також стало менше охочих підписувати контракт на службу
Черга на автозаправку за бензином у РФ. Фото: росЗМІ

Керівник відділу боєготовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю в ході щотижневого брифінгу висловив думку, що російська економіка може постати перед труднощами. Кремль вже не витримує витрати на війну з Україною, а ще не вистачає людей. 

Про таку заяву чиновника повідомляє ERR.

Які труднощі у РФ через агресію проти України

За оцінкою Каю, вже зараз спостерігається скорочення кількості громадян РФ придатних до військової служби. 187 тижнів, що пройшли з початку повномасштабної війни, не принесли жодних явних ознак швидкого закінчення конфлікту. У цьому відзначається поступове зниження підтримки війни у ​​російському суспільстві.

Герт Каю також відзначив вплив цілеспрямованих атак України на об'єкти енергетичної інфраструктури Росії, а також зростання ефективності українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Поліпшення тактики застосування БПЛА та їхнє технічне вдосконалення — збільшення кількості вибухівки, підвищення швидкості та зниження помітності — призводять до відчутних результатів.

"Тактика України покращилася, а самі безпілотники стали технічно досконалішими: збільшено кількість вибухівки, підвищено швидкість і знижено помітність. У сумі це дає результат", — сказав Каю.

Нагадаємо, стало відомо про успішну атаку далекобійних дронів ЗСУ на Афіпський НПЗ у Краснодарському краю РФ. Окупанти переробляють на ньому 6.25 млн тонн нафти щороку.

Також днями дрони ЗСУ атакували базу Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Внаслідок атаки є загиблі та поранені окупанти.

Автор:
Пилип Бойко
Автор:
Пилип Бойко
