Мощная атака на нефтебазу в российском Адлере — эффектные кадры от ВСУ

Взрыв после атаки ВСУ на нефтебазе в Адлере. Фото: Кадр из видео

Украинские "дроноводы", а именно бойцы 14-й отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем продолжают уничтожать топливную инфраструктуру российских оккупантов прямо в тылу у захватчиков. На этот раз мощный удар удалось нанести по российскому Адлеру, что на временно оккупированной Кубани.

Об успешной операции украинские защитники отрапортовали в Telegram, показав итог удара.

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Бойцы отчитываются, что позавчера ночью операторы полка атаковали нефтебазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в городе Адлер, Краснодарского края. Местные жители сообщают о не менее 20 взрывах и активной работе ПВО.

В результате поражения на территории объекта вспыхнул масштабный пожар, последствия которого до сих пор ликвидируют. Также в ходе атаки была парализована работа местного аэропорта Сочи.

Бойцы отмечают, что операторы Сил беспилотных систем всегда на высоте не только в уничтожении живой силы и техники РФ, а также в глубинных поражениях вражеских военных объектах.

Напомним, что 3 августа в Сочи прогремели мощные взрывы — беспилотники атаковали нефтебазу. Во время атаки на нефтебазу в аэропорту Сочи было задержано 52 рейса и приостановлена работа.

А в ночь на 4 августа в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. На одном из железнодорожных объектов возник пожар.