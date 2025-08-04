Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РФ горить чергова залізнична станція після атаки дронів

У РФ горить чергова залізнична станція після атаки дронів

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 07:11
Дрони атакували залізничну станцію у Фроловому 4 серпня
Пожежа у Фролово Волгоградської області РФ після атаки невідомих дронів. Фото: скриншот із відео в Telegam

У ніч проти 4 серпня у Волгоградській області РФ прогриміли вибухи. Росіяни вкотре поскаржилися на атаку невідомих дронів, після чого на одному із залізничних об'єктів виникла пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Реклама
Читайте також:

Фролово у вогні — дрони атакували залізничну станцію

Як пишуть у Telegram-каналах, цієї ночі жителі Волгоградської області чули багато вибухів. Так, у місті Фролово після атаки невідомих дронів загорілася залізнична станція "Арчеда".

Деякі канали стверджували, що на території залізничного вузла було уражено диспетчерську.

Уранці на атаку відреагував губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. Він, як і інші чиновники РФ, відзвітував про "відбиття" атаки. Але, як і слід було очікувати, заявив про наслідки.

"У Фроловому пожежники ліквідовують загоряння технічної будівлі станції Арчеда, вибито скло у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала", — пише він.

Також Бочаров стверджує, що на залізничних коліях лежить безпілотник, який не розірвався, у зв'язку з чим тимчасово обмежено рух поїздів у районі станції "Арчеда".

Як пояснив губернатор, атака дронів була спрямована нібито на транспортно-енергетичну сферу регіону. Крім того, були й інші наслідки.

"У Фроловому пожежники ліквідовують загоряння технічної будівлі станції Арчеда, вибито шибки у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала", — додав чиновник.

Варто зазначити, що на тлі атаки дронів аеропорти щонайменше Волгограда і Тамбова було закрито.

Нагадаємо, в ніч проти 21 липня під атаку невідомих дронів потрапила Ростовська область. Тоді внаслідок атаки виникла пожежа в районі залізничного вокзалу в селищі Каменоломні.

Також ми писали, що в ніч проти 2 серпня в СБУ і Генштабі ЗСУ повідомили, що українські дрони вразили військовий аеродром і низку важливих підприємств Росії. Детальніше про наслідки читайте за цим посиланням.

пожежа вибух дрони війна в Україні Росія Волгоградська область
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації