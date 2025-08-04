Дроны атаковали железнодорожную станцию во Фролово 4 августа

Пожар во Фролово Волгоградской области РФ после атаки неизвестных дронов. Фото: скриншот из видео в Telegam

В ночь на 4 августа в Волгоградской области РФ прогремели взрывы. Россияне в очередной раз пожаловались на атаку неизвестных дронов, после чего на одном из железнодорожных объектов возник пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как пишут в Telegram-каналах, этой ночью жители Волгоградской области слышали много взрывов. Так, в городе Фролово после атаки неизвестных дронов загорелась железнодорожная станция "Арчеда".

Некоторые каналы утверждали, что на территории железнодорожного узла была поражена диспетчерская.

Утром на атаку отреагировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он, как и другие чиновники РФ, отчитался об "отражении" атаки. Но, как и следовало ожидать, заявил о последствиях.

"Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала", — пишет он.

Также Бочаров утверждает, что на железнодорожных путях лежит неразорвавшийся беспилотник, в связи с чем временно ограничено движение поездов в районе станции "Арчеда".

Как пояснил губернатор, атака дронов была направлена якобы на транспортно-энергетическую сферу региона. Кроме того, были и другие последствия.

"Во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда, выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах, пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала", — добавил чиновник.

Стоит отметить, что на фоне атаки дронов аэропорты как минимум Волгограда и Тамбова были закрыты.

Напомним, в ночь на 21 июля под атаку неизвестных дронов попала Ростовская область. Тогда в результате атаки возник пожар в районе железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни.

Также мы писали, что в ночь на 2 августа в СБУ и Генштабе ВСУ сообщили, что украинские дроны поразили военный аэродром и ряд важных предприятий России. Подробнее о последствиях читайте по этой ссылке.